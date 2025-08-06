خبرگزاری کار ایران
«شماره ۹» به جشنواره‌ای آمریکایی راه یافت

کد خبر : 1670813
فیلم کوتاه «شماره ۹» به کارگردانی علی صفری به جشنواره فیلم بنیاد فرهنگ آمریکا راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «شماره ۹» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری، راهی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بنیاد فرهنگ آمریکا شد.

این جشنواره سال ۲۰۰۹ تأسیس و به یکی از جشنواره‌های پیشرو در زمینه گرامیداشت میراث ایرانی از طریق فیلم کوتاه، ویدئو و انیمیشن تبدیل شده است. تمامی آثار بر اساس خلاقیت، کیفیت و اصالت مورد ارزیابی قرار گرفته و برای دریافت جوایز نقدی به ارزش ۱۵، ۱۰، پنج و سه هزار دلار بنیاد فرهنگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رها حاجی‌زینل و نرگس شهرجردی در فیلم کوتاه «شماره ۹» به ایفای نقش پرداخته‌اند، احمد هداوند و ساحل زمانپور در مقام تهیه‌کننده و آناهیتا موگویی در مقام مجری طرح در این پروژه حضور دارند.

فهرست کامل عوامل فیلم کوتاه «شماره ۹» به این شرح است: نویسنده و کارگردان: علی صفری، بازیگران: رها حاجی‌زینل، نرگس شهرجردی، تهیه‌کنندگان: ساحل زمانپور، احمد هداوند، فیلمبردار: حنیف پرنده، مجری طرح: آناهیتا موگویی، مدیر اجرایی: فرید زنگی، مدیر تولید: رها حاجی‌زینل، تدوین، اصلاح رنگ و موسیقی: حنیف پرنده، طراحی گریم: فیروزه پرچمی، طراحی صحنه: فرزاد هدایت نوری، صداگذار: احسان افشاریان، صدابردار: اوستا زادسر، دستیار اول کارگردان: حمید ده‌حقی، دستیار دوم کارگردان: ثنا ناصری، منشی صحنه: شیده غفاریان، ترانه دمساز، دستیار اول فیلمبردار: علی محمدی، دستیار دوم فیلمبردار: سعید حاتمی، دستیار لباس: ترانه دمساز، عکاس: رضا جاویدی، اردلان آشناگر، گرافیست: سلیمان قوی پنجه، اسپانسر: افسون منتظری، پخش: کمپانی هنری سه گانه.

انتهای پیام/
