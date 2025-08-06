به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «شماره ۹» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری، راهی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بنیاد فرهنگ آمریکا شد.

این جشنواره سال ۲۰۰۹ تأسیس و به یکی از جشنواره‌های پیشرو در زمینه گرامیداشت میراث ایرانی از طریق فیلم کوتاه، ویدئو و انیمیشن تبدیل شده است. تمامی آثار بر اساس خلاقیت، کیفیت و اصالت مورد ارزیابی قرار گرفته و برای دریافت جوایز نقدی به ارزش ۱۵، ۱۰، پنج و سه هزار دلار بنیاد فرهنگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رها حاجی‌زینل و نرگس شهرجردی در فیلم کوتاه «شماره ۹» به ایفای نقش پرداخته‌اند، احمد هداوند و ساحل زمانپور در مقام تهیه‌کننده و آناهیتا موگویی در مقام مجری طرح در این پروژه حضور دارند.

فهرست کامل عوامل فیلم کوتاه «شماره ۹» به این شرح است: نویسنده و کارگردان: علی صفری، بازیگران: رها حاجی‌زینل، نرگس شهرجردی، تهیه‌کنندگان: ساحل زمانپور، احمد هداوند، فیلمبردار: حنیف پرنده، مجری طرح: آناهیتا موگویی، مدیر اجرایی: فرید زنگی، مدیر تولید: رها حاجی‌زینل، تدوین، اصلاح رنگ و موسیقی: حنیف پرنده، طراحی گریم: فیروزه پرچمی، طراحی صحنه: فرزاد هدایت نوری، صداگذار: احسان افشاریان، صدابردار: اوستا زادسر، دستیار اول کارگردان: حمید ده‌حقی، دستیار دوم کارگردان: ثنا ناصری، منشی صحنه: شیده غفاریان، ترانه دمساز، دستیار اول فیلمبردار: علی محمدی، دستیار دوم فیلمبردار: سعید حاتمی، دستیار لباس: ترانه دمساز، عکاس: رضا جاویدی، اردلان آشناگر، گرافیست: سلیمان قوی پنجه، اسپانسر: افسون منتظری، پخش: کمپانی هنری سه گانه.

