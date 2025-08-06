«نامه خونین» روی آنتن شبکه مستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «نامه خونین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمسعود آستانداری، پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود. «نامه خونین» با موضوع تاریخ پزشکی ایران، به روایت شکل‌گیری نخستین دانشگاه پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان یزد می‌پردازد و بخشی از تحولات آموزش عالی و بهداشت و درمان استان یزد در سال‌های نخست پس از انقلاب را بازخوانی می‌کند.

این دانشگاه در بهمن ۱۳۶۲ تأسیس شد و پس از ترور آیت‌الله صدوقی، به پاس نقش برجسته این دانشمند در بنیان‌گذاری این مرکز علمی، به نام وی نامگذاری شد.

«نامه خونین» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و با استفاده از اسناد و تصاویر تاریخی، روایتی مستند از پیوند علم، جهاد و ایثار ارائه می‌دهد.

این برنامه پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

