«نامه خونین» روی آنتن شبکه مستند
مستند «نامه خونین» به کارگردانی مسعود آستانداری روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

به گزارش ایلنا  به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «نامه خونین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمسعود آستانداری، پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود. «نامه خونین» با موضوع تاریخ پزشکی ایران، به روایت شکل‌گیری نخستین دانشگاه پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان یزد می‌پردازد و بخشی از تحولات آموزش عالی و بهداشت و درمان استان یزد در سال‌های نخست پس از انقلاب را بازخوانی می‌کند.

این دانشگاه در بهمن ۱۳۶۲ تأسیس شد و پس از ترور آیت‌الله صدوقی، به پاس نقش برجسته این دانشمند در بنیان‌گذاری این مرکز علمی، به نام وی نامگذاری شد.

«نامه خونین» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و با استفاده از اسناد و تصاویر تاریخی، روایتی مستند از پیوند علم، جهاد و ایثار ارائه می‌دهد.

این برنامه پنجشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

