انتشار نسخه ویژه نابینایان «ویل هانتینگ نابغه» با صدای آرمین رحیمیان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه در تازه‌ترین فعالیت خود، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی کلاسیک «ویل هانتینگ نابغه» به کارگردانی گاس ون سنت را پنجشنبه ۱۶ مرداد با صدای آرمین رحیمیان منتشر می‌کند.

این برنامه قسمت ۴۲ از سینماکلاسیک سوینا است که زیر نظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نظارت متن و ضبط این فیلم به عهده امیر سلیمانی بوده و متن روایت آن را محدثه واعظی‌پور نوشته‌است. این برنامه در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و میکس کرده است.

نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «ویل هانتینگ نابغه» روز پنجشنبه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر می‌شود.

این گروه پیشتر نسخه توضیح‌دار فیلم‌های سینمایی کلاسیک «کازابلانکا» با صدای سحر دولتشاهی، «دزد دوچرخه» با صدای محسن بهرامی، «بر باد رفته» با صدای شبنم مقدمی، «روانی» با صدای حبیب رضایی، «در بارانداز» با صدای الهام کردا، «دزیره» با صدای هنگامه قاضیانی، «ربه‌کا» با صدای ترانه علیدوستی، «دوازده مرد خشمگین» با صدای مهدی پاکدل، «همشهری کین» با صدای پریوش نظریه، «محمد رسول الله (ص)» با صدای امین تارخ، «اشک‌ها و لبخندها» با صدای مهتاب کرامتی، «پرندگان» با صدای پانته‌آ پناهی‌ها، «سیندرلا» با صدای ویشکا آسایش، «آخرین قطار گان هیل» با صدای بهروز شعیبی، «داشتن و نداشتن» با صدای افشین هاشمی، «جادوگر شهر اُز» با صدای شقایق دهقان، «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» با صدای پارسا پیروزفر، «ماجرای نیمروز» با صدای سجاد افشاریان، «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی، «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری، «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی، «درخشش» با صدای رضا بهبودی، «خوشه‌های خشم» با صدای علی دهکردی، «این گروه خشن» با صدای جهانگیر کوثری، «ماهی بزرگ» با صدای ستاره پسیانی، «شکارچی گوزن» با صدای پانته‌آ بهرام، «محله چینی‌ها» با صدای علی سرابی، «سکوت بره‌ها» با صدای بهروز رضوی، «نیمه شب در پاریس» با صدای داریوش کاردان، «رهایی از شاوشنک» با صدای مازیار لرستانی، «دکتر ژیواگو» با صدای بهرام رادان، «همه مردان رئیس جمهور» با صدای منصور ضابطیان، «شیر شاه» با صدای باران کوثری، «درخت زندگی» با صدای کیوان کثیریان، «پدرخوانده» با صدای پیمان معادی، «شبکه» با صدای نوید پورفرج، «راتاتویی» با صدای محسن بهرامی، «ئی.تی.» با صدای محمدرضا غفاری، «مورد عجیب بنجامین باتن» با صدای مهدی پاکدل، «پدرخوانده (۲)» با صدای فرهاد اصلانی و «مرد بارانی» با صدای مجید آقاکریمی را منتشر کرده است.

انتهای پیام/