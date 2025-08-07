به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «گذار به دموکراسی؛ پیاده کردن اصول در مرحله و اجرا » توسط انتشارات فرزان روز منتشر شد.

این اثر را سرجیو بیتار، آبراهام اف، لوونتال تالیف و تدوین کرده‌اند و هرمز همایون‌پور مترجم آن است. این کتاب به گفتگ و با رهبران پیروز مبارزات دموکراتیک در کشورهایی از پنج قاره دنیا می‌پردازد.

در توضیحات پشت جلد این اثر آمده است:

«موسسه بین المللی دموکراسی و مساعدت انتخاباتی"، در استکهلم سوئد تهیه کننده و دانشگاه معتبر جانز هاپکینز ناشر این کتاب هستند.

در این کتاب دو تن از صاحب نظران امور سیاسی با بازیگران کلیدی مبارزات تلخ و شیرین انتقال به دموکراسی در کشورهایی چون برزیل، شیلی، اندونزی مکزیک لهستان آفریقای جنوبی اسپانیا… گفتگو کرده و نقطه نظرها و حاصل تجربه‌های یگانه هر یک از آن‌ها را که میتواند الهام‌بخش مبارزان دموکراسی خواه در مناطق مختلف دنیا باشد ثبت کرده اند.

این کتابی است که فرید ذکریا مفسر سیاسی معروف، آن را «متفاوت و خاص و خواندنی» نامیده و کوفی عنان دبیر کل خوشنام پیشین سازمان ملل متحد، آن را حاصل خرد عملی و اجرایی و منعکس کننده شکست‌ها و موفقیت‌های الهام بخش مبارزان ضد «دیکتاتوری» دانسته است.»

کتاب «گذار به دموکراسی؛ پیاده کردن اصول در مرحله و اجرا» با شمارگان هفتصد نسخه، در چهارصدو چهل‌و‌هفت صفحه به قیمت چهارصدوهشتاد هزارتومان روانه بازار کتاب شده است.

