کتاب «آزادی و سازمان» اثر برتراند راسل منتشر شد
کتاب «آزادی و سازمان» اثر برتراند راسل با ترجمه علی رامین تجدید چاپ شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «آزادی و سازمان» نوشته برتراند راسل با ترجمه علی رامین توسط انتشارات فرزان روز منتشر شد.
این اثر به پیداش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم و ناسیونالیسم میپردازد.
در توضیحات پشت جلد این کتاب آمده است:
«آزادی و سازمان تاریخ شکلگیری و برآمدن افکار و اندیشهها و مکاتب فکری و اجتماعی حاکم بر دوران معاصر است. نهاد دولت و دلایل توسعه وظایف و فعالیتهای آن، سیر دموکراسی در اروپا، آمریکا، سیاست خارجی، پارلمان، سازمان اجتماعی و حکومتی که نتیجه مستقیم پیشرفتاهی مادی و صنعتی و فنی است، و مکاتب فرکی که در پشت هر یک از تحولات قرار دارند، مکاتبی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، ماکرسیسم و پدیدههایی چون ناسیونالیسم و امپریالیسم، در این کتاب با بیانی مستدل و روان که از ویژگیهای برجسته کلیه آثار برتراند راسل است، تشریح میشوند.
گفتنی است این کتاب در پانصدوچهلودو صفحه با تیراژ هفتصد نسخه منتشر شده و قیمت آن چهارصدوهشتادهزار تومان است.
بیژن تلیانی