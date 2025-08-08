خبرگزاری کار ایران
کتاب «آزادی و سازمان» اثر برتراند راسل منتشر شد

کتاب «آزادی و سازمان» اثر برتراند راسل منتشر شد
کتاب «آزادی و سازمان» اثر برتراند راسل با ترجمه علی رامین تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «آزادی و سازمان» نوشته برتراند راسل با ترجمه علی رامین توسط انتشارات فرزان روز منتشر شد. 

این اثر به پیداش و سیر  تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم، رادیکالیسم و ناسیونالیسم می‌پردازد.

در توضیحات پشت جلد این کتاب آمده است:

«آزادی و سازمان  تاریخ شکل‌گیری و برآمدن افکار و اندیشه‌ها و مکاتب  فکری و اجتماعی حاکم بر دوران معاصر است. نهاد دولت و دلایل توسعه وظایف و فعالیت‌های آن، سیر دموکراسی در اروپا، آمریکا، سیاست خارجی، پارلمان، سازمان اجتماعی و حکومتی که  نتیجه مستقیم پیشرفت‌اهی مادی و صنعتی و فنی است، و مکاتب فرکی که در پشت هر یک از تحولات قرار دارند، مکاتبی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، ماکرسیسم و پدیده‌هایی چون ناسیونالیسم و امپریالیسم، در این کتاب با بیانی مستدل و روان که از ویژگی‌های برجسته کلیه آثار برتراند راسل است، تشریح می‌شوند. 

گفتنی است این کتاب در  پانصدوچهل‌و‌دو صفحه با تیراژ هفتصد نسخه منتشر شده و  قیمت آن  چهارصدوهشتادهزار تومان است.

بیژن تلیانی

