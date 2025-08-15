«غزه» در قلبِ «اروپا»

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «گاردین»، پیتر کنارد هنرمند بریتانیایی نمایشگاهی از آثارش با محوریت غزه را در موزه فلسطین کشور انگلستان برگزار کرده است. این رویداد تا سی و یکم اوت همزمان با جشنواره «ادینبرو» ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه در حالی برگزار شده که اغلب هنرمندان جهان به دلیل هراس از ایجاد محدودیت‌های کاری از سوی کشور اسرائیل و تهدیدات جانی و مالی از پرداختن به قائله فلسطین و غزه سر باز می‌زنند. پیتر کِنارد اما این رویه را شکسته است. او در نمایشگاهش تعداد زیادی از آثار گرافیکی خود را منتشر کرده. برخی از این آثار در نوع خود بی‌نظیرند!

پیتر کنارد در زمینه فتومونتاژ سیاسی کار می‌کند. او از دهه ۱۹۷۰ هنر نقاشی را کنار گذاشت و با بهره‌گیری از توالی تصاویر رسانه‌ای و تکنیک‌های بصری، آثاری خلق کرد که به‌طور مستقیم مسائل سیاسی از جمله جنگ، نابرابری، محیط زیست و اشغال را واکاوی می‌کند.

صحبت‌های کنارد درباره اهمیت غزه و انعکاس اخبار درست

کنارد درباره این نمایشگاه به «گاردین» گفت: اکنون یک نسل‌کشی وحشتناک علیه جمعیت غیرنظامی غزه، کودکان، زنان و مردانی که گرسنگی می‌کشند، بمباران می‌شوند و تیرباران می‌شوند، در حال وقوع است.

وی افزود: من به عنوان یک هنرمند احساس می‌کنم که باید تلاش کنم تصاویری خلق کنم که به عموم مردم اجازه دهد درباره قتل عام در حال وقوع فکر کنند، در حالی که رهبران سیاسی جهان با ارسال سلاح به اسرائیل، نظاره‌گر این نسل‌کشی هستند یا آشکارا از آن حمایت می‌کنند.

کنارد صحبت‌های خود را اینگونه کامل کرد: امیدوارم تصویری که من درباره غزه می‌سازم، در ذهن بیننده جای بگیرد و بخش کوچکی از اعتراضاتی را که اکنون در سراسر جهان در حال وقوع است، به آن اضافه کند.

او در پایان گفت: به‌ عنوان هنرمند احساس «الزام» کردم تا تصاویری بسازم که توجه عموم را به کشتار غزه جلب کند.

آفت زمین؛‌ آمریکا و انگلیس/اثر پیتر کنارد

یکی از آثار گرافیکی و مینی‌مالیستی پیتر در حمایت از فلسطین

تلفیق‌هایی در جهت انعکاس اخبار انسانی

نمایشگاه «غزه» شامل چاپ‌هایی است که با استفاده از ترکیبی از رسانه‌ها از جمله فتومونتاژ، عکس‌های دوبار نوردهی‌شده، طراحی و نقاشی، خلق شده‌اند. این آثار واکنشی هنری به گزارش‌ها و تصاویر روزانه از نزدیک به نابودی کامل غزه و شهادت هزاران فلسطینی هستند.

در این نمایشگاه، برخی از آثار پیشین کنارد نیز که برای این رویداد بازآفرینی و بازتفسیر شده‌اند، به نمایش درآمده‌اند.

موزه فلسطین مکانی فرهنگی در دل اروپا

موزه فلسطین ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ در وودبریج، کنتیکت، با هدف ترویج روایت‌های فلسطینی از طریق هنر تأسیس شده است.

شعبه «ادینبورگ» در ۱۷ مه سال ۲۰۲۵، افتتاح شد. موزه فلسطین، همچنین میزبان اجراهایی از جمله موسیقی و شعر برای ترویج میراث فرهنگی فلسطین است. نمایشگاه‌های این موزه همچنین، چشم‌اندازی منحصر به فرد از فرهنگ و تاریخ فلسطین ارائه می‌دهند که هدف آن به چالش کشیدن روایت‌های غالب و ارتقای درک عمیق‌تر از پیچیدگی‌های منطقه است.

نام اثر «زیر پرچم»/ تصاویر پیتر کنارد به مدت ۵۰ سال با فعالیت سیاسی مترادف شده‌اند و الهام‌بخش بسیاری از هنرمندان جوان‌تر امروزی با آگاهی سیاسی بوده‌اند

نام اثر «نیروی انسانی» اثر پیتر کنارد در حمایت از فلسطین

عنوان: «پرتره»/ این اثر یک تابلوی تلفیقی بر اساس عکاسی، نقاشی و تصویرسازی است

یک اثر بدون عنوان با ماهیت جنگ و کشتار غزه

درباره پیتر کنارد

او از همان دهه هفتاد تا امروز درکنار برخی از چهره‌های تأثیرگذار به مقوله مهم مقاومت در مقابل ظلم پرداخته است؛ از جنبش ضد جنگ ویتنام گرفته تا کمپین‌های ائتلاف توقف جنگ.

پیتر کنارد همچنین در دوران جنگ روسیه و اوکراین و قساوت‌های رژیم صهیونی نسبت به فلسطین و غزه، هرگز بیکار ننشسته و به خلق آثاری بر علیه ظلم پرداخته است. کنارد به طور کلی سعی دارد هنر و سیاست را برای طیف وسیعی از مخاطبان به هم پیوند دهد.

مرگ در غزه/ یک اثر دیگر از پیتر کنارد

«نسل‌کشی» اثر پیتر کنارد

عنوان اثر «درگیری مسلحانه»

این اثر «مادر و فرزند» نام دارد/یکی از آخرین آثار هنرمند

تابلوی تلفیقی پیتر کنارد در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن اسرائیل غاصب

«NO»؛ یک اثر گرافیکی با تلفیقی از نقاشی و هنرهای دیگر

آمریکا یکی از عوامل اصلی کشتار غزه‌‌ای‌هاست

قحطی در غزه/ موضوعی داغ و تاسف‌برانگیز این روزها که پیتر کنارد آن را دستمایه قرار داده

آمریکای رو به زوال/اثر پیتر کنارد

نام اثر «خطوط متقاطع» یک اثر گرافیکی اما بر اساس کشتار واقعی

عنوان: «پرتره» اثری انتزاعی از کنارد

گفتنی است، موزه فلسطین اسکاتلند، اولین شعبه اروپایی موزه فلسطین از آمریکا است که هدفش مقابله با انسانی‌زدایی فلسطینیان از طریق نمایش فرهنگ و روایت هنری‌شان است.

این نمایشگاه هم با هدف بالا بردن آگاهی، هم الهام‌بخش مقاومت و هم دعوت به تفکر انتقادی طراحی شده است. آثار کنارد ابزار بصری مبارزه هستند و به تأثیرگذاری بصری فراتر از قبیل پوستر و نشریات فکری گسترش یافته‌اند.

