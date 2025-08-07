«سبد» به کتابفروشیها رسید
کتاب «سبد (گنجینه اندیشه و حکمت)» اثر آیت الله سیدمحمدباقر صدر و به کوشش حجتالاسلام سیدباقر خسروشاهی منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «سبد (گنجینه اندیشه و حکمت)» اثر آیت الله سیدمحمدباقر صدر و به کوشش حجتالاسلام سیدباقر خسروشاهی در ۳۴۴ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
در میان صفحات این کتاب، هر سطر پژواکی از دل مشغولیهای نویسنده است؛ حکایتی از دانش، ادب، روایتها و نکتههایی که از گوشه و کنار زندگی گرد آمدهاند. «سبد» همان کشکول کهن است؛ مجموعه رنگارنگ از هر تجربهای سخنی دارد؛ از حکمتهای کهن گرفته تا اشعار دلنشین و روایتهای تاریخی به تأملات معنوی.
نویسنده اثر، آیتالله سیدرضا صدر، با ذوق سرشار و ذهن کاوشگر آنچه برایش جالب و بدیع بوده با قلمی دلپذیر نگاشته و همچون سبدی که میوهها را در خود جای میدهد، برای هر خواننده توشهای ناب یادگار گذاشته است.
این اثر در عین تنوع مطالب و بیان مفاهیم دینی و عقیدتی، در راستای آیندهنگری و دفاع از کیان اسلام و شیعه و محافظت از فرهنگ اصیل اسلامی، مایع فروغ چراغ و فرهنگ جوامع اسلامی و شیعی خواهد بود.
این اثر مشتمل بر ۷۴۷ مورد از اشعار مختلف، خاطرات و مطالب علمی و عقیدتی است که دانستن آنها برای عموم مردم و مخصوصاً برای فضلاب بس گرانبها است. عناوین برخی از این مطالب عبارت است از: اسم اعظم، سرعت باد، اشتباه عمر، پیدایش خط در اسلام، برای نادیده شدن، زنهای ایرانی، الوفا بالوعد، برای تسریع وضع حمل، طلب حاجت از خدا، نخستین کتاب تاریخ، مدح مولا علی (علیه السلام)، مقاومت یخ، سنگ آب، پیدایش دخانیات، آهن در نباتات، مضرات میگساری، نخستین فلز کشف شده، روزهایی که در مکه آفتاب سایه ندارد، انتظار فرج، اگر فاطمه (سلام الله علیها) یک سال میماند، برای برآورده شدن حاجت، نذر برای حضرت زینب (سلام الله علیها)، برای بازگشت رنگ مو و موهای ریخته، باز هم رژیم برای لاغر شدن.
