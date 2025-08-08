«هویت ایرانی و زبان فارسی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «هویت ایرانی و زبان فارسی» نوشته شاهرخ مسکوب وسط انتشارات فرزان روز، روانه بازار نشر شد.

در توضیح پشت جلد این کتاب آمده است:

زبان فارسی که از ستون‌های اصلی ملیت ایرانی است،‌ از آغاز دوران اسلامی تا عصر مشروطیت تحولاتی عمده داشته است که زمینه‌ساز زبان فارسی تکامل یافته امروزی است. در این تحول به خصوص سه گروه اهل دیوان ، روحانیت، و عرفا نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند.»

گفتنی است کتاب مذکور با تیراژ هزار نسخه با قیمت دویست‌ هزار تومان منتشر شده است.

