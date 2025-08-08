به گزارش خبرنگار ایلنا، منطقه غزه این روزها با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی دهه‌های اخیر مواجه است.

گزارش‌های میدانی و رسمی حاکی از گسترش فاجعه قحطی، افزایش شدید مرگ‌ومیر کودکان بر اثر سوء‌تغذیه، و کمبود جدی اقلام اولیه زندگی در این منطقه جنگ‌زده است.

البته این اولین بحران غزه نیست و شهروندان این سرزمین اشغال شده از اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون، بارها جهنم را به چشم خود دیده‌اند و تاب آورده‌اند. نگاهی به آمار کلی کشته‌شدگان گویای شرایط هولناکی است که با سکوت جهانی مواجه شده است. این سکوت خبری اغلب کشورهای عربی را شامل می‌شود.

والدین برای تهیه غذا ولو اندک برای مقابله با مرگ کودکان و سالخوردگان، خود را به آب و آتش می‌زنند

بر اساس مطالعات مستقل مانند «nature» و دی دبلیو آمار شهدا از ابتدای جنگ تا اوائل ژانویه سال ۲۰۲۵ بین هشتاد هزار تا هشتاد و چهار هزارنفر تخمین زده شده است. سازمان پژوهشی دیگر از جمله «the lancet» و «the EconomistL» نیز با توجه به مرگ‌های غیر مستقیم ناشی از قحطی، بیماری و فروپاشی زیرساخت‌های بهداشتی، محدوده تخمینی هفتادوهفت هزار تا صدونه هزارنفر کشته را اعلام کرده‌اند.

کودکی در آغوش مادر که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند/عکسی جدید از شهروندان گرسنه غزه

مرگ‌ومیر ناشی از قحطی؛ آمار نگران‌کننده کودکان قربانی

بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت تحت مدیریت دولت محلی در غزه، تا پایان تیرماه سال جاری، دست‌کم ۱۲۴ نفر جان خود را در اثر سوءتغذیه و گرسنگی از دست داده‌اند. از این میان، ۸۴ نفر کودک زیر پنج سال بوده‌اند که بر اثر نبود دسترسی به تغذیه مناسب و خدمات درمانی، جان باخته‌اند.

در برخی روزها، تعداد جان‌باختگان سوءتغذیه به بیش از ۱۵ نفر در یک شبانه روز رسیده است. همچنین منابع پزشکی از افزایش موارد مرگ در برابر دوربین خبرنگاران و مقابل مراکز توزیع کمک‌های غذایی گزارش داده‌اند که عمق تراژدی انسانی جاری را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

چگونه جهان می‌تواند به زندگی ادامه دهد در حالی که کودکان غزه گرسنه می‌خوابند؟ چگونه می‌توان غذا خورد، آشامید و از زندگی لذت برد در حالی که خانواده‌ها حتی نمی‌توانند یک تکه نان بخرند؟ انسانیت در حال محو شدن است... و وجدان‌ها در خوابند

انسانیت شما در مقابل کودکان غزه - در مواجهه با گرسنگی و محرومیت - سقوط کرده است. خداوند شما را به خاطر پشت کردن به انسانیت، پاسخگو خواهد کرد

گسترش سوءتغذیه حاد؛ بیش از ۱۰۰ هزار نفر در وضعیت بحرانی

طبق اعلام سازمان‌های بین‌المللی، بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ زن و کودک در غزه درگیر سوءتغذیه حاد هستند و دست‌کم ۶۵٬۰۰۰ کودک به سوءتغذیه شدید مبتلا شده‌اند. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز گزارش داده است که در مناطق شمالی غزه، حدود ۱۶ درصد کودکان زیر دو سال دچار سوء تغذیه حاد و خطرناک هستند.

آنها فقط برای تهیه آرد بیرون می‌روند - اما با سه نتیجه ممکن روبرو هستند: یا در هرج و مرج جمعیت می‌میرند، یا از گلوله‌های شلیک شده توسط ارتش می‌میرند، یا... زنده می‌مانند، مثل یک بازی ماهی مرکب بی‌رحمانه. هر روز حدود ۵۰ نفر در غزه فقط منتظر کمک - بین گرسنگی و مرگ گیر افتاده‌اند. تله‌های مرگ که به عنوان صف‌های غذا پنهان شده‌اند. این یک بازی نیست. اینجا غزه است.

فیلمی آخرزمانی از شهر غزه که جز ویرانه هیچ چیز از آن باقی نمانده است؛ این در حالی است که تعداد زیادی از شهروندان خانه‌ و کاشانه‌شان را رها نکرده‌اند و حال به دلیل قحطی در حال مرگ هستند

علل بحران؛ محاصره کامل، تخریب زیرساخت‌ها و قطع کمک‌ها

از اسفندماه ۱۴۰۳، تمامی گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی ورودی به نوار غزه توسط اسرائیل مسدود شده‌اند. این اقدام موجب توقف کامل ورود مواد غذایی، دارو، سوخت، تجهیزات پزشکی و آب آشامیدنی به منطقه شده است.

همچنین زیرساخت‌های تولید غذا مانند نانوایی‌ها، آسیاب‌ها، مراکز بسته‌بندی مواد غذایی و زنجیره توزیع، در جریان حملات هوایی گسترده تخریب شده‌اند. این امر باعث شده قیمت کالاهای اساسی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. به عنوان نمونه، قیمت یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی آرد در شهر غزه به ۴۱۵ دلار رسیده که بیش از ۳۰ برابر قیمت پیش از جنگ است که البته هرگز یافت نمی‌شود.

