با عنوان بین‌المللی The Boy and the Sword؛

اکران جهانی انیمیشن «شمشیر اندوه» آغاز شد

انیمیشن سینمایی «شمشیر اندوه»، از چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، با نام بین‌المللی The Boy and the Sword اکران جهانی خود را در پلتفرم‌های آمازون و اپل تی‌وی، شروع کرد.