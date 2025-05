برای شناخت پاپ فرانسیس کدام فیلم را ببینیم؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، با درگذشت پاپ فرانسیس بسیاری از سینمادوستان برای مشاهده فیلمی درباره پاپ یا برای آشنایی با زندگی پاپ آثاری را معرفی کردند که به نظر می‌رسد این روزها فیلم «مجمع کاردینال‌ها - Conclave» که سال ۲۰۲۴ به موفقیت‌های بسیاری دست یافت، بیش از همه آثار معرفی می‌شود. حالا نشریه دیلی بست در یادداشتی با عنوان «متأسفیم «Conclave»، این فیلمی‌ست که باید درباره پاپ فرانسیس ببینید" به اثری کمتر دیده شده پرداخته که از نظر نویسنده این فیلم گزینه مناسب‌تری برای شناخت پاپ فرانسیس است.

نویسنده در ابتدا این مطلب با اشاره به اینکه به زودی قرار است «مجمع کاردینال‌ها» برگزار شود، تأکید کرده که پیش از هر چیز بهتر است همه به تماشای فیلم «دو پاپ - The Two Popes» بنشینند.

در این مطلب آمده است: «با درگذشت پاپ فرانسیس، افراد بسیاری به دنبال یافتن محتوایی مرتبط با پاپ‌ها هستند. اولین پاسخ اینترنت Conclave، درام سال ۲۰۲۴ درباره گردهمایی کاردینال‌ها برای انتخاب پاپ جدید، است.

بدون شک، Conclave فیلمی قابل‌توجه است. (اگر Mean Girls را تصور کنید، اما با محوریت پاپ، حال‌وهوای فیلم دست‌تان خواهد آمد.) اما آنچه بسیاری از مخاطبان نمی‌دانند این است که فیلمی دیگر، به همان اندازه تحسین‌برانگیز اما بسیار کمتر دیده‌شده، نیز وجود دارد؛ فیلمی که برخلاف Conclave، به‌راستی درباره خود پاپ فقید ساخته شده است. فیلمی با عنوان The Two Popes، محصول سال ۲۰۱۹، که به رابطه پیچیده میان پاپ بندیکت شانزدهم محافظه‌کار (با بازی آنتونی هاپکینز) و جانشین لیبرال‌ترش، پاپ فرانسیس (با بازی جاناتان پرایس) می‌پردازد. پس از اکران، این فیلم با استقبال منتقدان و مخاطبان مواجه شد.

یکی از منتقدان نیویورک تایمز آن را «مطالعه‌ای پرکشش بر دوستی، رقابت، و بازیگری بی‌نظیر بریتانیایی» توصیف کرد. در همین حال، مجله Variety فیلم را «اثری درخشان با دو بازیگر اصلی»، و «به طرز غافلگیرکننده‌ای احساسی و حتی خنده‌دار» دانست.» نویسنده در پایان با اشاره به اینکه فیلم The Two Popes هم‌اکنون روی پلتفرم نتفلیکس در دسترس است، با استناد به آمارهای جدید این سرویس نتیجه‌گیری می‌کند که تماشاگران بالاخره به ارزش نهفته این اثر در میان آثار مرتبط با پاپ پی برده‌اند.

در هفته‌ای که گذشت، The Two Popes به جمع ۱۰ فیلم برتر نتفلیکس در بیش از ۲۷ کشور راه یافت و با مجموع بیش از ۳.۲ میلیون بازدید جهانی، رکورد چشمگیری برای فیلمی شش‌ساله به جا گذاشت.

اکنون که بار دیگر توجه‌ها به این فیلم معطوف شده، طرفداران قدیمی آن در شبکه‌های اجتماعی فعال شده‌اند تا نشان دهند چرا باور دارند که «دو پاپ»، اثری برتر از «مجمع کاردینال‌ها» است.

گفتنی است، فیلم «دو پاپ» (The Two Popes) به کارگردانی فرناندو میرلس در ۲۰۱۹ نامزد سه جایزه اسکار، چهار جایزه گلدن گلوب و پنج جایزه بفتا شد.

خلاصه داستان: در سال ۲۰۱۳، یک اتفاق غیرقابل تصور رخ داد و پاپ بندیکت شانزدهم، ۸۵ ساله پس از اینکه به دلیل رسوایی‌های جنسی رهبران مذهبی، پولشویی رئیس محافظین پاپ، اتهام نازی بودن و... محبوبیتش از دست داد با ابراز اینکه برای ادامه کار بسیار پیر و ضعیف است، از مقام خود کناره‌گیری کرد و بازنشسته شد. چند روز بعد، چیز دیگری که زمانی غیرقابل تصور بود، واتیکان را تکان داد: کاردینال خورخه برگولیو، آرژانتینی، فرانسیس پاپ شد و برای اولین بار در شش قرن، کلیسای کاتولیک دو پاپِ زنده داشت.

