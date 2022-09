کتاب «وقتی بی‌هدف هستم، چه باید بکنم؟» درباره هدف، اهمیت آن و کشف خواسته‌های واقعی است و سعی دارد مخاطب را تا رسیدن به اهدافت پیش برد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «وقتی بی‌هدف هستم، چه باید بکنم؟» نوشته بِوِرلی کِی. باچل با ترجمه شهره نورصالحی به همت نشر پیدایش در قالب ۱۶۴ صفحه و با قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر و روانه بازار شده است.

این کتاب برای نوجوانان ۱۴+ سال است و کمک می‌کند خواسته‌های واقعی خود را کشف کنند، هدف‌های‌شان را بشناسند و موفق شوند. این کتاب با عنوان how to set a goal and go for it منتشر شده است. با کتاب وقتی بی‌هدف هستم، چه باید بکنم؟ درباره هدف، اهمیت آن و کشف خواسته‌های واقعی بخوانید و تا رسیدن به اهدافت پیش روید.

در پشت جلد کتاب آمده است:

آبا تا به حال به اینکه چگونه بعضی‌ها از بقیه مردم موفق‌ترند فکر کرده‌اید؟

فکر می‌کنید دلیل اصلی این موفقیت‌ها به خحاطر این است که آن‌ها باهوش‌تر و با استعدادترند؟

این‌گونه نیست. دلیل اصلی موفقیت آنان این است که می‌دانند چه می‌خواهند و می‌دانند چگونه و از کدام راه می‌توانند به هدفشان برسند.

این کتاب را بخوانید، تمرین‌هایش را انجام دهید، برنامه‌ریزی کنید و به هدفتان برسید.

آن بنکرافت نیز در یادداشتی بر این کتاب آورده است:

من از بچگی عاشق طبیعت و هوای آزاد بودم. وقتی هشت‌ساله بودم، خود اردوهای کوچکی راه می‌انداختم و دخترعموها و پسرعموهایم را راضی می‌کردم که وسط زمستان با من به حیاط بیایند که آنجا چا در بزنیم. در دوزاده سالگی مطلبی درباره سفر افسانه‌ای سال ۱۹۱۴ سر ارنست شکلتون به قطب جنوب خواندم و فهمیدم که کشتی‌اش ایندیورنس، درست یک روز قبل از اینکه به قطب برسد، بین یخ‌های اقیانوس گیر کرد، کم کم زیر آب رفت و سرنشین‌هایش نزدیک دو سال در همان نقطه حبس شدند. از آن موقع فهمیدم که دوست دارم کاشف قطب شوم.

در نوجوانی هدفم این بود که به دانشگاه بروم و معلم بشوم. با وجود مشکل اختلال یادگیری که داشتم، مدرسه برایم آسان نبود. بعضی روزها احساس می‌کردم شکنجه‌ام می‌کنند. اما هدفم برای تدریس، باعث می‌شد فقط به آینده فکر کنم… آرزو و رویاهایت هرچه باشد، فراموش نکن که توانایی رسیدن به آن را داری. پس بلند شو و شروع کن!

