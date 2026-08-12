مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز:
جلوگیری از هدررفت ۷۸ میلیون مترمکعب گاز در منطقه پنج عملیات انتقال گاز
مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز از جلوگیری از هدررفت بیش از ۷۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در چهار ماه نخست امسال با تغییر روش تعمیر خطوط انتقال گاز خبر داد و گفت: استفاده از اسلیو نوع B به جای روش «برش و تعویض»، ضمن افزایش پایداری و تابآوری شبکه و کاهش آثار زیستمحیطی، زمینه صرفهجویی قابلتوجه در مصرف گاز را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا، کرم گودرزی اظهار کرد: در راستای سیاستهای شرکت انتقال گاز ایران برای مدیریت بهینه انرژی و صیانت از سرمایههای ملی، رویکرد تعمیرات خطوط لوله در منطقه از روش «برش و تعویض» (Cut & Replace) به استفاده از اسلیو نوع B تغییر یافته است.
وی افزود: این تغییر با تکیه بر دانش فنی، مدیریت ریسک و توان تخصصی کارکنان منطقه، زمینه اجرای تعمیرات خطوط انتقال گاز در شرایط بهرهبرداری و بدون نیاز به قطع جریان گاز را فراهم کرده است.
تعمیر خط ۴۲ اینچ بدون قطع جریان گاز
گودرزی با اشاره به اجرای این روش در خط لوله ۴۲ اینچ گفت: پس از انجام پیگرانی هوشمند و شناسایی دقیق عیوب، به جای استفاده از روشهای متداول که مستلزم قطع جریان، تخلیه حجم قابل توجهی از گاز و توقف بهرهبرداری بود، عملیات تعمیر در شرایط بهرهبرداری انجام شد.
وی ادامه داد: اجرای این روش علاوه بر کاهش زمان تعمیرات و جلوگیری از انتشار گاز در محیط زیست، از هدررفت ۳.۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کرد.
مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز اضافه کرد: همین رویکرد در تعمیرات خط دهم سراسری نیز به کار گرفته شد و متخصصان منطقه با اتکا به مدیریت علمی ریسک و رعایت کامل الزامات ایمنی، از هدررفت بیش از ۱۹.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کردند.
صرفهجویی ۲۴.۵ میلیون مترمکعبی در خط سوم سراسری
گودرزی ادامه داد: اجرای این روش در تعمیرات خط سوم سراسری نیز نتایج قابل توجهی به همراه داشت و از هدررفت ۲۴.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری شد.
وی افزود: با اجرای این رویکرد در سایر خطوط از جمله خط دوم و خط ۲۴ اینچ پتروشیمی نیز حدود ۳۰.۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی حفظ شد و مجموع گاز صرفهجوییشده در چهار ماه نخست سال به بیش از ۷۸ میلیون مترمکعب رسید.
مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز، افزایش پایداری و تابآوری شبکه انتقال گاز، کاهش زمان تعمیرات، حذف توقفهای غیرضروری، کاهش هزینههای عملیاتی، حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از انتشار گاز و افزایش قابلیت اطمینان خطوط انتقال را از مهمترین مزایای تغییر روش تعمیراتی عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به برنامه تعمیرات خطوط دوم، سوم، هشتم و دهم سراسری و همچنین خطوط لوله ۴۲ اینچ و ۲۴ اینچ پتروشیمی، پیشبینی میشود میزان صرفهجویی حاصل از اجرای این روش تا پایان سال از ۱۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی فراتر رود.
گودرزی این اقدام را گامی مؤثر در صیانت از منابع انرژی کشور و تقویت پایداری شبکه انتقال گاز دانست و اظهار کرد: اجرای تعمیرات در شرایط بهرهبرداری، ضمن کاهش هدررفت انرژی، امکان استمرار انتقال ایمن و پایدار گاز را فراهم میکند.
وی در پایان از تلاش کارکنان واحدهای معاونت عملیات خطوط لوله، معاونت مهندسی و خدمات فنی، بهرهبرداری، بازرسی فنی، تعمیرات، عملیات ساختمانی، HSED، واحدهای ستادی و سایر مجموعههای دخیل در اجرای این پروژهها قدردانی کرد و گفت: کارکنان صنعت انتقال گاز با تکیه بر دانش، تعهد و روحیه جهادی، صیانت از سرمایههای ملی و استمرار ایمن انتقال گاز را در اولویت خدمترسانی خود قرار دادهاند.