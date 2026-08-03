فرماندار شیراز:
توسعه مهارتآموزی، مسیر ایجاد اشتغال پایدار است
فرماندار شهرستان شیراز به مناسبت هفته ملی کارآفرینی و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای، بر ضرورت توسعه مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر، توانمند و کارآزموده برای ایجاد اشتغال مولد و دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه متوازن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید علاءالدین کراماتی در پیامی به مناسبت هفته ملی کارآفرینی و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای اظهار کرد: کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در گرو تربیت نیروی انسانی ماهر، توانمند و کارآزموده است.
وی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه متوازن با مشارکت مردم، نیازمند توجه ویژه به مهارتآموزی است؛ رسالتی ارزشمند که بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار دارد.
فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به نیازهای نیروی انسانی در این کلانشهر گفت: شیراز برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی، بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی متخصص و ماهر نیازمند است.
کراماتی ادامه داد: از اینرو، توسعه و تقویت مراکز آموزش مهارت از مهمترین اولویتهای پیشروی مسئولان به شمار میرود و توجه به آموزشهای فنی و حرفهای میتواند زمینهساز افزایش توانمندی نیروی کار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باشد.
وی در ادامه، هفته ملی کارآفرینی و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای را به مدیرکل، رؤسای مراکز آموزش فنی و حرفهای شیراز و تمامی تلاشگران عرصه مهارتآموزی در بخشهای دولتی و خصوصی تبریک گفت.
فرماندار شهرستان شیراز در پایان برای فعالان عرصه مهارتآموزی، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در مسیر آموزش هنر و مهارت به جوانان ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.