به گزارش خبرنگار از لامرد، سیده فاطمه علوی با تبریک هفته تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی همواره تلاش کرده است با توسعه خدمات درمانی، افزایش دسترسی بیمه‌شدگان به پزشکان و خدمات تخصصی و حذف هزینه‌های درمانی، آرامش خاطر بیشتری برای خانواده بزرگ بیمه‌شدگان فراهم کند. پلی‌کلینیک تخصصی امام رضا (ع) لامرد نیز با بهره‌گیری از پزشکان متخصص، کادر درمانی مجرب و امکانات تشخیصی و درمانی، در سال گذشته موفق شد بیش از ۱۲۵ هزار خدمت رایگان را به مراجعان ارائه کند.

وی با اشاره به آمار خدمات این مرکز افزود: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۳ هزار ویزیت پزشک خانواده در این مرکز انجام شد که سهم قابل توجهی در مراقبت‌های اولیه، پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت بیمه‌شدگان داشته است.

مدیر پلی‌کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی امام رضا (ع) لامرد ادامه داد: در بخش درمان تخصصی نیز ۳ هزار و ۳۰۰ ویزیت توسط پزشکان متخصص در رشته‌های داخلی، زنان و زایمان، قلب و عروق، چشم‌پزشکی، اطفال و مغز و اعصاب انجام شده و همچنین یک هزار و ۷۰۰ خدمت دندانپزشکی به بیمه‌شدگان طی سال گذشته ارائه شده است.

وی با اشاره به خدمات حوزه سلامت مادر و کودک خاطرنشان کرد: بخش مامایی این مرکز نیز در سال گذشته با ثبت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ویزیت، نقش مهمی در مراقبت‌های دوران بارداری، سلامت مادران و نوزادان و ارائه آموزش‌های بهداشتی ایفا کرده است.

علوی با بیان اینکه خدمات پاراکلینیکی بخش مهمی از فعالیت‌های این مرکز را تشکیل می‌دهد، گفت: در سال گذشته ۵۰ هزار خدمت در واحدهای آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه به بیمه‌شدگان ارائه شد و بخش اورژانس نیز با ثبت ۱۵ هزار خدمت فوریتی و درمانی، پاسخگوی نیازهای درمانی مراجعان بوده است.

وی همچنین استقرار کمیسیون و شورای پزشکی در پلی‌کلینیک را از دیگر خدمات ارزشمند این مجموعه دانست و افزود: تشکیل این کمیسیون‌ها موجب تسریع در بررسی و تأیید استراحت‌های پزشکی، کاهش مراجعات بیمه‌شدگان به مراکز استان، صرفه‌جویی در هزینه و زمان مراجعان و افزایش رضایتمندی آنان شده است.

مدیر پلی‌کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی امام رضا (ع) لامرد با تأکید بر اینکه تمامی این خدمات برای بیمه‌شدگان مشمول به صورت رایگان ارائه می‌شود، اظهار کرد: ارائه این حجم از خدمات درمانی، بیانگر اهتمام سازمان تأمین اجتماعی به صیانت از سلامت جامعه هدف و کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های کارگری در حوزه درمان است.

علوی در پایان با قدردانی از تلاش پزشکان، پرستاران، کارکنان و مجموعه درمانی پلی‌کلینیک امام رضا (ع) لامرد تصریح کرد: در سال جاری نیز با برنامه‌ریزی برای ارتقای تجهیزات پزشکی، توسعه خدمات تخصصی، بهبود فرآیندهای درمانی و تکریم هرچه بیشتر مراجعان، تلاش خواهیم کرد خدماتی در شأن بیمه‌شدگان عزیز ارائه کنیم و رضایتمندی آنان را بیش از پیش افزایش دهیم.

انتهای پیام/