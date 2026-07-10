به گزارش ایلنا، مسئول حرکت‌های جهادی استان فارس با تشریح ابعاد این خدمت‌رسانی گسترده در آیین‌های تشییع رهبر شهید اظهار کرد: با آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم و پیش‌بینی حضور گسترده مردم، بسیج سازندگی استان فارس به عنوان متولی ساماندهی گروه‌های جهادی، مأموریت یافت ظرفیت‌های مردمی استان را برای خدمت‌رسانی به زائران سازماندهی کند.

میثم فضل‌الله‌پور افزود: در نخستین مرحله، گروه‌های جهادی دارای تجربه در برگزاری مراسم‌های بزرگ و توانمند در حوزه‌های اسکان، تغذیه، موکب‌داری، خدمات رفاهی و پشتیبانی شناسایی شدند تا بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده، هر گروه مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرد و از ظرفیت موجود به بهترین شکل استفاده شود.

وی ادامه داد: نخستین مأموریت گروه‌های جهادی فارس در تهران رقم خورد؛ جایی که تعدادی از موکب‌های جهادی استان با استقرار در نقاط مختلف پایتخت، طی دو روز خدمات متنوعی از جمله برپایی ایستگاه‌های پذیرایی، توزیع غذای گرم، آب، شربت، میان‌وعده و ارائه خدمات رفاهی و راهنمایی به زائران را بر عهده داشتند.

مسئول حرکت‌های جهادی استان فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش اسکان گفت: در این حوزه، حدود ۴۵ مرکز با همکاری نواحی مقاومت بسیج، گروه‌های جهادی و نیروهای داوطلب تجهیز و آماده بهره‌برداری شد.

فضل‌الله‌پور تصریح کرد: آماده‌سازی این مراکز تنها به نظافت و تجهیز سالن‌ها محدود نبود، بلکه جهادگران با ایجاد آشپزخانه‌های موقت، تجهیز محل‌های استراحت، تأمین امکانات رفاهی، آماده‌سازی سیستم‌های پخت غذا و سازماندهی نیروهای خدماتی، شرایط مناسبی را برای میزبانی از زائران فراهم کردند.

وی افزود: در کنار اسکان، موکب‌های جهادی استان فارس نیز به صورت شبانه‌روزی در مسیرهای پرتردد و محل‌های تجمع زائران فعالیت داشتند و علاوه بر توزیع غذای گرم، شربت، آب خنک، چای و میان‌وعده، خدمات راهنمایی و پاسخگویی به نیازهای عمومی زائران را ارائه کردند.

به گفته مسئول حرکت‌های جهادی استان فارس، حضور جوانان جهادگر در کنار پیشکسوتان عرصه خدمت، جلوه‌ای از مشارکت مردمی و روحیه ایثار و همدلی را به نمایش گذاشت و نشان داد فرهنگ جهادی همچنان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجتماعی کشور در مواقع نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: همه شهرستان‌های استان فارس در این حرکت بزرگ سهم داشتند و از اقلید تا داراب، از شیراز تا فسا و از بوانات تا بیضا، گروه‌های جهادی با امکانات و ظرفیت‌های خود بخشی از بار خدمت‌رسانی به زائران را بر دوش گرفتند.

در همین راستا، کاروان موکب حضرت اباصالح‌المهدی(عج) از شهرستان اقلید با تجهیزات کامل خدمت‌رسانی راهی مشهد مقدس شد تا در کنار دیگر خادمان، به زائران بارگاه منور رضوی خدمت کند.

این کاروان با انتقال تجهیزات مورد نیاز موکب از جمله امکانات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی، زمینه خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران را فراهم کرد و جلوه‌ای از مشارکت مردمی و روحیه جهادی را به نمایش گذاشت.

علاوه بر این، گروه‌های جهادی شهرستان اقلید با تجهیز و آماده‌سازی زائرسرای ویژه خواهران در مشهد مقدس، شرایط مناسبی برای اسکان زائران فراهم کردند.

این مجموعه در فضایی به مساحت ۳۵۰ مترمربع تجهیز شده و مفروش شدن کامل آن با فرش‌های حرم مطهر رضوی از ویژگی‌های شاخص این زائرسرا به شمار می‌رود.

همچنین ۵۰ تخته فرش متبرک حرم مطهر امام رضا(ع) با همکاری هیئت رزمندگان اسلام در اختیار هیئت و موکب حضرت اباصالح‌المهدی(عج) قرار گرفت تا فضای اسکان با امکانات مناسب‌تری برای زائران آماده شود.

در شهرستان شیراز نیز جهادگران بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج محمدرسول‌الله(ص) با اعزام نیروها و تجهیزات به مشهد مقدس، عملیات برپایی و تجهیز زائرسرای بسیج سازندگی را آغاز کردند.

در این مأموریت، تخلیه تجهیزات، استقرار امکانات رفاهی، آماده‌سازی فضای اسکان و تجهیز بخش‌های خدماتی زائرسرا با مشارکت نیروهای داوطلب و جهادگران در دستور کار قرار گرفت تا بستر مناسبی برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران فراهم شود.

گروه‌های جهادی شهرستان فسا نیز با برپایی موکب امامزاده اسماعیل(ع) در تهران، خدمات متنوعی را به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه کردند.

این موکب با تکیه بر روحیه ایثار و کار داوطلبانه، از ساعات ابتدایی مراسم فعالیت خود را آغاز کرد و با توزیع آب، شربت و غذای گرم، نقش مؤثری در ایجاد فضایی صمیمی و آرام برای حاضران ایفا کرد.

در مشهد مقدس نیز گروه جهادی «پاسداران ولایت» شهرستان بوانات با استقرار در محل خدمت، عملیات آماده‌سازی محل اسکان و خدمات رفاهی را آغاز کرد.

ساماندهی فضای استراحت، فراهم کردن امکانات رفاهی و برنامه‌ریزی برای پذیرایی از زائران از مهم‌ترین اقدامات این گروه جهادی بود که با مشارکت نیروهای بسیجی و جهادگران شهرستان انجام شد.

گروه‌های جهادی شهرستان داراب نیز با اعزام نیروها و تجهیزات به مشهد مقدس، مأموریت خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کردند و با برپایی موکب و آماده‌سازی محل‌های اسکان، زمینه ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران را فراهم ساختند.

تجهیز زائرسرا، آماده‌سازی آشپزخانه و امکانات رفاهی و همچنین توزیع آب، شربت و غذای گرم از جمله اقداماتی بود که جهادگران دارابی در این مأموریت انجام دادند.

در همین حال، کاروان اعزامی شهرستان خرامه با محوریت گروه جهادی شهید باکری و موکب جابر بن عبدالله انصاری نیز با حضور در مشهد مقدس، خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کرد.

جهادگران خرامه با استقرار در محل اسکان زائران و تجهیز آشپزخانه موکب، پخت و توزیع غذای گرم را در دستور کار قرار دادند تا بخشی از نیازهای تغذیه‌ای زائران را تأمین کنند.

علاوه بر تهیه و توزیع غذا، اعضای این گروه جهادی در ساماندهی محل اسکان، آماده‌سازی امکانات رفاهی و پشتیبانی از زائران نیز مشارکت فعال داشتند.

گروه‌های جهادی اعزامی از بسیج سازندگی سپاه ناحیه بیضا نیز با استقرار موکب خدمت‌رسانی در مشهد مقدس، ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران را آغاز کردند.توزیع آب، شربت، نوشیدنی، غذای گرم و سایر اقلام پذیرایی، پشتیبانی از محل‌های اسکان و راهنمایی زائران از جمله خدماتی بود که این گروه‌ها به صورت مستمر و شبانه‌روزی ارائه کردند.

در میان موکب‌های فعال، موکب شهید حجت باقری نیز طی سه شبانه‌روز فعالیت مستمر، با حضور ۲۰ نیروی جهادی به زائران خدمت‌رسانی کرد.در این مدت، حدود ۳۰۰ نفر از زائران تحت پوشش خدمات این موکب قرار گرفتند و روزانه سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام برای آنان تدارک دیده و توزیع شد.

همچنین برگزاری نماز جماعت و برنامه‌های فرهنگی و معنوی از دیگر فعالیت‌های این موکب بود که با استقبال زائران همراه شد.

موکب شهید حجت باقری علاوه بر خدمات رفاهی، با توزیع بیش از ۲۰ هزار لیوان شربت و آب خنک در میان زائران، نقش مهمی در پذیرایی از جمعیت حاضر ایفا کرد و جلوه‌ای از همدلی، ایثار و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشت.

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