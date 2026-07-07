فارس، رتبه نخست کشور در اجرای طرح ملی «سبا» را کسب کرد

حمیدرضا جلایر با بیان اینکه طرح ملی «سبا» یک حرکت جامع فرهنگی برای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است، افزود: این طرح با تمرکز بر آموزش بانوان و کودکان، به دنبال تقویت فرهنگ مصرف صحیح انرژی برق در خانواده‌هاست.

وی با تأکید بر نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی و فرهنگ‌سازی در خانواده اظهار کرد: بانوان نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مصرف انرژی در منازل دارند و سفیران آموزش‌دیده طرح «سبا» با استفاده از ابزارهای نوین آموزشی و ارتباطی، راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی را به خانواده‌ها منتقل می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس آموزش و فرهنگ‌سازی را مهم‌ترین راهکار مدیریت مصرف انرژی دانست و گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ۲۲ خردادماه سال جاری، ۲۵ هزار و ۲۱۶ بانو و ۱۹ هزار و ۸۳۰ کودک در استان فارس در قالب طرح ملی «سبا» با اصول و راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شده‌اند.

جلایر ادامه داد: در همین مدت، ۱۲۹ همایش آموزشی با عنوان «سفیران بهینه‌سازی انرژی» در شهرستان‌های تحت پوشش این شرکت برگزار شد که در آن، ۲۷ کارشناس شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به عنوان مروجان طرح، راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف انرژی، کاهش مصرف در ساعات اوج بار و نقش خانواده‌ها در پایداری شبکه برق را برای شرکت‌کنندگان تشریح کردند.

وی در پایان با اشاره به تداوم اجرای طرح ملی «سبا» در سطح استان، ابراز امیدواری کرد با گسترش فعالیت‌های آموزشی، افزایش مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی و اجتماعی، گام‌های مؤثرتری در راستای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و ارتقای جایگاه استان در این حوزه برداشته شود.