همکاری ویژه امور اراضی و شهرک های صنعتی فارس برای توسعه صنعت

به گزارش ایلنا، نبی الله یزدی با تاکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی اعلام کرد: تعامل سازنده با شرکت شهرک های صنعتی بستر مناسبی برای تامین اراضی مورد نیاز طرح های صنعتی و رونق تولید در استان فراهم کرده است.

این مقام مسئول بیان کرد: پیشنهادهایی در خصوص اصلاح سازوکار واگذاری اراضی و بازنگری در نحوه دریافت بهای فروش زمین ارائه شده است تا فرآیند جذب سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی با تسهیل شدن اقدامات اجرایی سرعت بیشتری پیدا کند.

مدیر امور اراضی استان فارس خاطرنشان کرد: شرکت شهرک های صنعتی فارس نیز آمادگی خود را برای تداوم و تقویت همکاری های مشترک در جهت حمایت از سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های صنعتی استان و رفع چالش های موجود برای فعالان این حوزه اعلام کرد.

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