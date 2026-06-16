توسعه فیبر نوری در شهرک های صنعتی فارس شتاب می گیرد/ اجرای ۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به عنوان یکی از الزامات تحقق تولید هوشمند و ارتقای بهره‌وری صنایع، گفت: توسعه شبکه‌های مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری و بهره‌برداری از سرویس‌های نوین ارتباطی، نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای تولید و ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی دارد.

عباس برنهاد، افزود: امروز بسیاری از واحدهای صنعتی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیازمند دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و پرسرعت هستند و توسعه شبکه فیبر نوری می‌تواند بستر مناسبی برای ارائه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز صنایع فراهم کند.

برنهاد با اشاره به نیاز روزافزون صنایع به خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: تأمین زیرساخت فیبر نوری و ارائه سرویس‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی از جمله پایش تصویری، ذخیره‌سازی داده‌ها، مدیریت و پایش مصرف انرژی، اینترنت اشیاء (IOT) و سایر خدمات هوشمندسازی، از مهم‌ترین نیازهای فعلی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین بر تعامل و همکاری مستمر میان دو مجموعه برای تأمین پهنای باند مورد نیاز صنایع بر بستر فیبر نوری تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات، افزایش بهره‌وری و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی باشد.

تقدیر از همکاری مخابرات منطقه فارس در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تعامل و همکاری مناسب مخابرات منطقه فارس در اجرای پروژه‌های ارتباطی شهرک صنعتی بزرگ شیراز قدردانی کرد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین، اقدامات مؤثر و ارزشمندی در زمینه تکمیل شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان مهم‌ترین قطب صنعت و اشتغال استان انجام شده که نتایج آن در ارتقای خدمات ارتباطی این شهرک صنعتی قابل مشاهده است.

برنهاد با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این همکاری‌ها افزود: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی مشترک، زمینه توسعه و ایجاد بستر فیبر نوری در سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نیز فراهم شود.

توسعه شبکه فیبر نوری در شهرک صنعتی فتح‌آباد مرودشت

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به نیاز صنعتگران شهرک صنعتی فتح‌آباد مرودشت به شبکه داخلی فیبر نوری اظهار داشت: با توجه به اینکه شبکه فیبر نوری تا ورودی این شهرک صنعتی اجرا شده است، مقرر شد عملیات ایجاد و توسعه شبکه داخلی مخابراتی شهرک صنعتی فتح‌آباد بر پایه فیبر نوری در دستور کار مخابرات منطقه فارس قرار گیرد.

وی افزود: همچنین توسعه و گسترش شبکه فیبر نوری در سایر شهرک‌های صنعتی استان نیز بر اساس اولویت‌های تعیین شده و نیازسنجی‌های انجام گرفته، با همکاری دو مجموعه دنبال خواهد شد.

در این نشست همچنین با توجه به تصویب نصب و راه‌اندازی دکل مخابراتی همراه اول به منظور بهبود پوشش شبکه تلفن همراه در شهرک صنعتی فتح‌آباد مرودشت، مقرر شد مکاتبات لازم با شرکت همراه اول به منظور تسریع در اجرای این طرح انجام شود.

اجرای ۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

هومان محمودی، مدیر مخابرات منطقه فارس نیز در این نشست با اشاره به اجرای شبکه فیبر نوری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، گفت: تاکنون حدود ۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در این شهرک صنعتی اجرا شده و مخابرات منطقه فارس آمادگی دارد با توسعه همکاری‌ها، خدمات ارتباطی مورد نیاز صنایع را بیش از پیش گسترش دهد.

وی افزود: مجموعه مخابرات منطقه فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی موجود، تأمین پهنای باند مورد نیاز صنایع، اجرای شبکه‌های فیبر نوری و توسعه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی سرویس‌های نوین از جمله FTTO، اینترنت اشیاء (IOT)، TRUNK، فضای ابری، پایش تصویری و سامانه‌های مدیریت مصرف انرژی را متناسب با نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار دارد.

محمودی بر تداوم تعاملات و همکاری‌های مشترک با شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را یکی از مهم‌ترین الزامات پشتیبانی از تولید و ارتقای توان رقابتی صنایع استان دانست.

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