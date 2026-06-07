به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی، همزمان با سالروز تأسیس صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، ضمن تبریک این مناسبت، اظهار داشت: این صندوق با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و رویکرد بانکداری اسلامی، بستری مطمئن برای ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و هم‌افزایی خیرخواهانه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کارکرد مردمی این نهاد افزود: صندوق امداد ولایت با اتکا به اعتماد عمومی و مشارکت خیرین، منابع نیکوکارانه را در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون دریافت سود (با کارمزد کمتر از یک درصد) به خانواده‌های تحت حمایت و اقشار نیازمند اختصاص می‌دهد که این امر آن را به الگویی کارآمد در عرصه تأمین مالی خرد تبدیل کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس با تشریح دستاوردهای این صندوق در سال گذشته، شاخص‌های عملکردی آن را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استان فارس در جذب منابع از طریق طرح “قرض ماندگار” موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد. همچنین، کاهش نرخ معوقات بانکی به رقم ۰.۳۹ درصد، نشان‌دهنده انضباط مالی بالا و اعتماد متقابل میان خیرین و این صندوق است که در سطح ملی کم‌نظیر به شمار می‌آید.

موصلی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۹۳ تفاهم‌نامه هم‌افزایی با خیرین حقیقی، حقوقی و شرکت‌های خصوصی منعقد شده است.

وی در ادامه به حجم خدمات‌رسانی صندوق امداد ولایت در فارس اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از ۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۵۸۵ میلیارد تومان به مددجویان و نیازمندان پرداخت شد که تأثیر مستقیمی بر رفع نیازهای ضروری آنان در حوزه‌های مسکن، اشتغال، درمان، تحصیل و معیشت داشته است.

وی با یادآوری اینکه بیش از ۱۸۳ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان فارس هستند و نیازمندان غیرتحت پوشش نیز چشم‌انتظار یاری خیرین‌اند، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، کلید گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم در دستان پرمهر خیرین و فعالان اقتصادی قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد فارس در پایان با دعوت از صاحبان صنایع و عموم مردم برای مشارکت در طرح‌های این صندوق، خاطرنشان کرد: هر سپرده‌گذاری و مشارکت خیرخواهانه در صندوق امداد ولایت، ضمن ترویج فرهنگ ارزشمند قرض‌الحسنه، آثار ماندگاری در توسعه عدالت اجتماعی و کاهش مشکلات خانواده‌های نیازمند خواهد داشت.

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