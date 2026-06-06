به همت مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز؛
برگزیدگان فراخوان «داستانک یا دلنوشته» در شیراز تقدیر شدند
آیین تقدیر از برگزیدگان فراخوان «داستانک یا دلنوشته» با محوریت ترویج اخلاق شهروندی و الهام از آموزههای سعدی، با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و اعضای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز در سازمان مدیریت پسماند این شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در حاشیه این برنامه مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز هدف از برگزاری این فراخوان را تقویت انس شهروندان با میراث ادب فارسی و ترویج ارزشهای اخلاقی در جامعه عنوان کرد.
سید عبدالرضا دستغیب با اشاره به جایگاه آثار بزرگان ادب فارسی در تربیت فرهنگی جامعه گفت: پس از قرآن کریم و متون ارزشمند دینی، آثار فاخر ادب فارسی همچون نوشتههای سعدی، مولانا و فردوسی سرشار از آموزههای اخلاقی و اجتماعی هستند و میتوانند در شکلگیری رفتارهای مسئولانه در جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
دستغیب با بیان اینکه در سالهای اخیر ارتباط نسل جوان با کتاب و متون کلاسیک فارسی کمرنگتر شده است، افزود: یکی از اهداف این فراخوان ایجاد انگیزه برای بازخوانی آثار ارزشمند ادبی، بهویژه بوستان و گلستان سعدی و بهرهگیری از مضامین آن در زندگی اجتماعی بود.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز با اشاره به روند برگزاری این فراخوان اظهار کرد: همزمانی زمان اجرای این برنامه با برخی شرایط اجتماعی و همچنین ماه مبارک رمضان، اطلاعرسانی گسترده را با دشواریهایی همراه کرد و به همین دلیل مهلت ارسال آثار تمدید شد.
وی افزود: در نهایت آثار متعددی از سوی شهروندان ارسال شد و پس از بررسیهای انجام شده، ۲۵ نفر از میان شرکتکنندگان در محورهای مختلف به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
دستغیب همچنین با اشاره به تأمین جوایز این فراخوان توسط یکی از خیرین شیرازی گفت: جوایز این دوره از مسابقه توسط مرحوم حاج حسین جوکار، از خیرین جوان و نیکاندیش شیراز تأمین شده بود که متأسفانه هفته گذشته دار فانی را وداع گفت و قرار بود جوایز به دست خود ایشان اهدا شود، اما امروز جای خالی این خیر نیکوکار در مراسم احساس میشود.
تأکید بر نقش فرهنگ در هویت اجتماعی شهر
در ادامه این مراسم، نایبرئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز، با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی در جامعه گفت: کار فرهنگی از دشوارترین و در عین حال ماندگارترین فعالیتهاست و هر جامعهای برای پویایی و پیشرفت نیازمند تقویت بنیانهای فرهنگی خود است.
عبدالمحمد طاهری با بیان اینکه هویت فرهنگی شیراز با نام بزرگان ادب فارسی گره خورده است، افزود: سعدی و حافظ از جمله رهبران معنایی این شهر هستند که در طول قرنها توانستهاند ارزشهای اخلاقی و انسانی را در لایههای مختلف جامعه نهادینه کنند.
طاهری همچنین با اشاره به روند داوری آثار ارسالی اظهار کرد: برای بررسی دستنوشتهها، گروهی متشکل از استادان دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری تشکیل شد و تمامی آثار بدون توجه به نام نویسندگان و صرفا بر اساس معیارهای علمی و محتوایی ارزیابی شد تا عدالت در داوری رعایت شود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت فضایل اخلاقی در جامعه افزود: جامعهای که در آن سخاوت، صداقت و امانتداری تقویت شود، مسیر رشد و تعالی را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و برنامههای فرهنگی میتوانند در نهادینه شدن این ارزشها نقش مهمی داشته باشند.
در پایان این مراسم، از برگزیدگان فراخوان «داستانک یا دلنوشته» در پنج محور نیکویی و نوعدوستی، پند و اندرز، حقوق شهروندی، قضاوت نکردن دیگران و اخلاق در کسبوکار تقدیر شد.