مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس عنوان کرد؛
هنر، سپر فرهنگی در مقابل جنگ نابرابر/ سلاح مقاومت و هویت ملی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: در مواجهه با جنگ نابرابر و تحریمهای ظالمانه، نقش هنر و فرهنگ به عنوان ستون فقرات مقاومت و پایداری ملی در عرصههای مختلف دیده میشود.
به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر با اشاره به اینکه در روزهای سخت جنگ رمضان، هنرمندان و اصحاب فرهنگ نقشی بیبدیل در تقویت روحیه ملی، انتقال پیامهای مقاومت و حفظ هویت فرهنگی ایفا کردهاند؛افزود: این نقشها امروز آنها را به عنوان ایرانسازان میدانهای فرهنگی و معنوی معرفی میکند؛ جایی که هنرمندان و اصحاب فرهنگ با خلق آثار فاخر، باعث تقویت روحیه و انسجام ملی شدند.
رنجبر افزود: در تاریخ معاصر ایران، چه در لحظات بحران و چه در دورانهای پیروزی، هنر همواره سلاحی قدرتمند، مؤثر و پرمحتوا بوده است. در روزهای پرالتهاب جنگ رمضان، که به عنوان دومین مرحله از حملههای صهیونیستی-آمریکایی علیه ملت ایران شناخته میشود، شاهد بودیم که هنرمندان و فعالان فرهنگی چگونه توانستهاند در کنار رزمندگان و نیروهای نظامی، میادین مبارزه را فرهنگی و معنوی کنند.
وی ادامه داد: گروههای هنری و فرهنگی با خلق آثار حماسی _ که در قالب فیلم، تئاتر، داستان، شعر و نقاشی قابل مشاهده است، پیامهای مقاومت، ایستادگی و وحدت را به گوش جهانیان رساندند. این آثار، نه تنها یادآور رشادتهای مردان و زنان دلاور است بلکه نشان میدهد که فرهنگ و هنر، موتور محرک پایداری و امنیت ملی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اضافه کرد: هنر در مقابله با دشمن، نقش همتای سلاح و تجهیزات جنگی دارد. این میدان، میدان روح و معنویت است؛ جایی که هنرمندان میتوانند امواج مقاومت و امید را در دل مردم قرار دهند. از همه هنرمندان، داستانگویان، ادبا، خطاطان و هنرمندان هنرهای نمایشی و سینمایی دعوت میکنم که در این عرصه با خلق آثار خلاق، دلنشین و پیامدار، پلی برای عبور از مشکلات بسازند. هر یک از آثار شما، درختی است در باغ مقاومت و امنیت ملی و هر اثر، قطرهای است در بحار وحدت.
رنجبر بر این باور است: چهرههای فرهنگی و هنری، با القای حس غرور ملی و روایتهای تاریخی، نقش بسیار مهمی در مقابله فرهنگی با تهاجمات دارند. آثار سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی، به عنوان ابزارهای قدرتمند زبان میگویند، پیام میسازند و خاطرهها را زنده نگه میدارند. این آثار در کنار روحیهبخشی به شهروندان و تقویت هویت ملی، در برابر پروژههای تفرقهافکن دشمنان، به عنوان دیوارهای مستحکم عمل میکنند.
وی در بخش دیگری تصریح کرد: اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی هم در این ایام، به عنوان دومین جبهه مقاومت، با تولید خبر، تحلیل، مصاحبه و مستندسازی، نقش بیبدیل در رساندن پیامهای مقاومت داشتهاند. آنان از طریق برنامههای مختلف، دلهای مردم را جلا داده، امید را در دلها زنده نگه داشته و همگان را به اتحاد و همبستگی فراخواندهاند.
وی تآکید کرد: دلاوران هنرمند، پابهپای رزمندگان مردمی، در خط مقدم جهاد فرهنگی قرار دارند. آنان با جمعآوری خاطرات، ترسیم نمادهای ایرانی در هنرهای مختلف، و ارائه تصویر مقاوم و استوار از ملت، نشان دادهاند که فرهنگ، سلاحی بیبدیل است در مقابل هجمههای فرهنگی و روانی دشمن.
رنجبر، همچنین، از اهالی رسانهها و مدیران فرهنگی بهخاطر حمایتهای همدلانه و تلاشهای بیوقفه تقدیر و تشکر کرد. آنان با حفظ و نشر پیامهای مقاومت، موجب زنده نگه داشتن روحیه و فرهنگ ایستادگی بودهاند و همچنان در این مسیر، نقش کلیدی و راهبردی دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ابراز کرد: پایان این گزارش را با این سخن مهم میگشاییم که هنر، در میدان جنگ، نه فقط تزیینکننده و سرگرمکننده، بلکه محرک و تقویتکننده روحیه و مقاومت است. وقتی دلها و ذهنها با هنر و فرهنگ هیجانزده و بسیج شوند، دشمنان خواهند دانست که ملت ایران در میدان مبارزه، تنها به ابزارهای نظامی اکتفا نمیکند، بلکه روحیه مقاوم، فرهنگ غنی و هنر متعهد، زندهترین ابزار ما است.