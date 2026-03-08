به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر فارس سرهنگ پاسدار جلال یارمحمدی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مهم‌ترین اقدام شهروندان حفظ خونسردی و پرهیز از هرگونه تجمع یا نزدیک شدن به محل اصابت است. نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس و امنیتی در حال انجام وظیفه و مدیریت موقعیت هستند و همکاری مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند امدادرسانی دارد.

وی افزود: از مردم عزیز انتظار می‌رود مسیرهای منتهی به مناطق آسیب‌دیده را برای تردد سریع نیروهای امدادی باز نگه دارند و از عکس‌برداری، فیلم‌برداری و انتشار تصاویر در فضای مجازی خودداری کنند، چرا که دشمن از این اطلاعات برای شناسایی مختصات و تکرار حملات استفاده می‌کند.

مسئول روابط عمومی سپاه فجر همچنین بر ضرورت اعتماد به منابع رسمی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، انتشار شایعات و اخبار نادرست در فضای مجازی می‌تواند موجب نگرانی و بی‌نظمی شود. مردم باید اخبار دقیق را تنها از رسانه‌های معتبر و منابع رسمی دنبال کنند.

یارمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای سپاه فجر، ارتش، بسیج و سایر نهادهای امنیتی و خدماتی با آمادگی کامل در حال کنترل و مدیریت اوضاع هستند و شهروندان عزیز شیرازی می‌توانند با آرامش، انسجام و همکاری، نقش مؤثری در حفظ امنیت و ثبات عمومی ایفا کنند.

انتهای پیام/