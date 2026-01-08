به گزارش ایلنا، این بازدید با هدف رصد و پایش میدانی وضعیت تولید، بررسی مشکلات، شناسایی موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت رصد و پایش میدانی صنعت و تولید اظهار داشت: پایش میدانی با هدف استمرار تولید و جلوگیری از وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در رفع چالش‌های تولید است.

وی افزود: حضور میدانی مدیران اجرایی در کنار تولیدکنندگان، موجب افزایش همدلی، تسریع در حل مسائل و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به نقش اثرگذار اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: این اداره‌کل نقش مهمی در تسهیل تولید و رفع موانع کسب‌وکار دارد و با بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی و پیگیری تأمین مالی واحدهای تولیدی، حمایت مؤثری از بخش تولید به عمل می‌آورد.

برنهاد تأکید کرد: این اقدامات منجر به کاهش بروکراسی‌های اداری، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و در نهایت رونق تولید در استان می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز از نظر تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری، بیشترین تعداد قرارداد را در میان شهرک‌های صنعتی کشور داراست، گفت: فعالان صنعتی مستقر در این شهرک و سایر شهرک‌های صنعتی استان، به‌عنوان جهادگران جبهه اقتصادی، حتی در شرایط سخت و خاص نیز پای کار تولید بوده‌اند و امروز نیز جریان تولید بدون وقفه ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که باید دست تک‌تک آنان را به‌عنوان مجاهدان سنگر اقتصاد و اشتغال بوسید.

در ادامه، سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس نیز با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان اظهارکرد: حمایت از بخش تولید و تسهیل‌گری در امور سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است؛ تلاش می‌شود مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران با رویکردی عملیاتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

علی حیدری با تاکید بر آمادگی این اداره‌کل خاطرنشان کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در چارچوب قوانین و مقررات، از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسهیل فرآیندهای تامین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان استفاده خواهد کرد.

این وعده، مستقیما پاسخی به چالش‌های مالی و بانکی و نیاز به تسهیل سرمایه‌گذاری بود که از سوی تولیدکنندگان مطرح شده بود.

