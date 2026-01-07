اتوماسیون قلب تپنده شبکه برق است

به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی در بیستمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت بیان داشت: شبکه های امروزی برق با چالش های عدیده ای روبرو هستند که از مهمترین آنها می توان به نفوذ شتابان منابع انرژی تجدیدپذیر متغیر و ظهور مصرف کنندگان فعال اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز گفت: نقش اتوماسیون در سیستم های قدرت به عنوان قلب تپنده شبکه برق شناخته می شود و تقاضاهای فزاینده ای برای قابلیت اطمینان پذیری و تاب آوری شبکه وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، در پیچیدگی های روزافزون صنعت انرژِی، رعایت مواردی نظیر حفاظت هوشمند و اتوماسیون همه جانبه یک ضرورت انکار ناپذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: نگاه ما به آینده بر مبنای محورهای اساسی حفاظت تطبیقی، اتوماسیون هوشمند توزیع، امنیت سایبری و تاب آوری استوار شبکه استوار است.

خسروی خاطرنشان کرد: شبکه های آینده نگر نیازمند سامانه های حفاظتی است که بتواند با توجه به شرایط شبکه از آن نگهداری کند و هوش مصنوعی می تواند الگوهای خطا را با دقتی بی نظیر شناسایی، مکان یابی و تفکیک کند.

وی با بیان اینکه اتوماسیون شبکه باید از پایه امن طراحی و اجرا شود، بیان داشت: استفاده از بلاکچین ها برای احراز هویت و رمزنگاری پیشرفته در تمامی لایه های ارتباطی و سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از معماری شبکه آینده هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزاری چنین همایش هایی را زمینه ساز فعالیت های ثمر بخش و کاربردی توصیف کرد و نقش آن را در آینده انرژی کشور پراهمیت دانست.

خسروی هدف نهایی شبکه های توزیع را حرکت به سمت سیستم مدیریت انرژِی توزیع شده، ایجاد پلتفرم های فعال، توسعه شبکه، افزایش تعاملات دوسویه و امن با مشترکان و تولیدکنندگان و بطور کل ساختاری هوشمند، تاب آور، پایدار و مشترک محور توصیف کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در بخش پایانی سخنانش از جوامع علمی درخواست کرد بر چالش های کاربردی صنعت برق متمرکز شوند و نظارت ارزشمند خود را با شرکت توزیع نیروی برق شیراز و کمیته حفاظت شرکت توانیر در میان بگذارند.

براساس این گزارش شایان ذکر است بیستمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی ماه در دانشگاه مهندسی شماره دو شیراز برگزار شد.

