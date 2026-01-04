خبرگزاری کار ایران
مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس:

عامل حمله آتش‌زا به مأمور پلیس در شیراز دستگیر شد

مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس طی اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری فرد مهاجمی که در جریان ناآرامی های اخیر شیراز با کپسول آتش‌زا به مأمور پلیس حمله کرده و جان او را به خطر انداخته بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این گزارش آمده است: این فرد شب گذشته در بلوار دکتر شریعتی (معالی آباد) با اقدام خطرناک خود باعث سوختگی مأمور پلیس شد اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی بازداشت شد.  

گفتنی است در بازرسی اولیه از فرد مذکور، یک قبضه سلاح سرد و یک عدد کپسول اطفای حریق که با بنزین پر شده بود کشف شد. 

همچنین وی به اقدام خود علیه پلیس و همکاری با آشوبگران اعتراف کرده است.

شایان ذکر است پلیس مصمم است با هرگونه اقدام  که آرامش و امنیت عمومی جامعه را تهدید کند برخورد قاطع نماید. لذا از مردم و به ویژه جوانان درخواست می شود با کنترل هیجانات از تجمع و همراهی با اغتشاشگران بپرهیزند.

 

