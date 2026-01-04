آغاز به کار نمایشگاه میدکس شیراز با محوریت معماری
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس گفت: نمایشگاه تخصصی «میدکس شیراز» با محوریت معماری، دکوراسیون داخلی و خارجی تجهیزات باغ ویلا و تجهیزات وابسته، امروز ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس افتتاح می شود.
به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی افزود: این رویداد تخصصی که با هدف ارائه آخرین دستاوردها، نوآوریها و محصولات صنعت معماری و دکوراسیون داخلی برگزار میشود، فرصتی استثنایی برای معماران، طراحان داخلی، سازندگان، تجار، فعالان بازار و عمدهفروشان و همچنین علاقهمندان به حوزه زیباسازی فضاهای زندگی و کاری فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در این نمایشگاه شرکتها و برندهای معتبر داخلی و استانی، محصولات و خدمات خود ارائه می کنند.
نهاوندی اعلام کرد: در این نمایشگاه، انواع مصالح نوین ساختمانی و نما، مبلمان اداری و فضای باز، لوازم روشنایی و سیستمهای نورپردازی، کفپوش، دیوارپوش و سقفهای کاذب، آشپزخانه و کابینت، سرویسهای بهداشتی و لوازم جانبی، تزئینات داخلی، آثار هنری و اکسسوریهای دکوراتیو و همچنین نرمافزارهای طراحی و فناوریهای هوشمندسازی ساختمان در معرض دید بازدیدکنندگان و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
وی گفت: این نمایشگاه برای حرفهایها و عموم مردم آزاد است و امکان بازدید، مشاوره و خرید مستقیم را فراهم میکند. همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی، پنلهای گفتوگو با صاحبنظران و مراسم رونمایی از محصولات جدید از جمله برنامههای جنبی پیشبینی شده برای این رویداد است.
مدیرعامل شرکت سفیران مجری برگزاری نمایشگاه میدکس شیراز هم گفت: این شرکت با بیش از ۱۴ سال تجربه در برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی، هدف ما ایجاد بستری حرفهای برای معرفی توانمندیهای فعالان صنعت، توسعه شبکه ارتباطی و الهامبخشی به علاقهمندان به دکوراسیون و معماری است.
حامد خورشیدی افزود: تلاش میکنیم فضایی فراهم شود که بازدیدکنندگان بتوانند بهصورت مستقیم با تولیدکنندگان و طراحان ارتباط برقرار کنند، از خدمات و محصولات نوین آگاه شوند و ایدههای خلاقانه برای پروژههای خود به دست آورند.
خورشیدی گفت: تلاش می کنیم بهترین برندها از سراسر کشور را گرد هم بیاوریم تا مجموعهای کامل و متنوع از نوآوریها و محصولات صنعت معماری و دکوراسیون در اختیار علاقهمندان قرار گیرد.
نمایشگاه تخصصی میدکس شیراز از ۱۴ تا ۱۷ بهمنماه، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس واقع در شیراز میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.