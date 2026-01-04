به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی با اشاره به نارضایتی‌های ناشی از گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها اظهار کرد: نفس مطالبه‌گری و پیگیری برای رفع مشکلات مردم، حق طبیعی آنان است و دادستانی به نمایندگی از مردم، این مطالبات به‌حق را پیگیری می‌کند.

وی افزود: متاسفانه در روزهای اخیر، گروهی خارج از این جریان حق‌طلبانه، در شهرهای مختلف استان فارس اغتشاش ایجاد کرده و به اموال عمومی، دولتی و خصوصی آسیب زده‌اند؛ این اقدامات جرم علیه امنیت ملی محسوب شده و با مرتکبان آن طبق قانون، با شدت و قاطعیت کامل برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان فارس تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان، تعدادی از این افراد را شناسایی کرده‌اند و فرآیند شناسایی دیگران نیز ادامه دارد؛ اگر ارتباط این افراد با عوامل خارجی احراز شود، قطعاً با قاطعیت با آنان برخورد می‌شود.

میرحاجی با اشاره به لزوم جبران خسارات گفت: دستگیرشدگان علاوه بر تحمل مجازات قطعی و غیرقابل تخفیف، باید خسارات وارده به اموال عمومی و مردم را نیز جبران کنند.

وی با تاکید بر جدایی کامل صف مطالبه‌گران از اغتشاشگران خاطرنشان کرد: موضع‌گیری‌های اخیر دشمنان، این جدایی را کاملا آشکار کرده است؛ هرکس به اموال عمومی و خصوصی حمله کند، اغتشاشگر است و با او برخورد قانونی قاطعانه‌ای خواهد شد.

میرحاجی از خانواده‌ها خواست مراقب جوانان خود باشند تا در دام اغتشاشگران نیفتند و از حضور آنان در چنین جمع‌هایی جلوگیری کنند، زیرا در صورت مشارکت، برابر قانون با آنان به‌طور قاطع برخورد می‌شود.