دادستان مرکز فارس:
مطالبهگری حق مردم است/ هشدار جدی به مخلان امنیت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: مطالبهگری برای حل مشکلات، حق طبیعی مردم است و دستگاههای مسئول پیگیر آن هستند، اما افرادی که با ایجاد اغتشاش و تخریب اموال عمومی و خصوصی امنیت را برهم میزنند، مجرمانی هستند که قاطعانه و بدون اغماض با آنان برخورد میشود.
وی افزود: متاسفانه در روزهای اخیر، گروهی خارج از این جریان حقطلبانه، در شهرهای مختلف استان فارس اغتشاش ایجاد کرده و به اموال عمومی، دولتی و خصوصی آسیب زدهاند؛ این اقدامات جرم علیه امنیت ملی محسوب شده و با مرتکبان آن طبق قانون، با شدت و قاطعیت کامل برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان فارس تصریح کرد: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی استان، تعدادی از این افراد را شناسایی کردهاند و فرآیند شناسایی دیگران نیز ادامه دارد؛ اگر ارتباط این افراد با عوامل خارجی احراز شود، قطعاً با قاطعیت با آنان برخورد میشود.
میرحاجی با اشاره به لزوم جبران خسارات گفت: دستگیرشدگان علاوه بر تحمل مجازات قطعی و غیرقابل تخفیف، باید خسارات وارده به اموال عمومی و مردم را نیز جبران کنند.
وی با تاکید بر جدایی کامل صف مطالبهگران از اغتشاشگران خاطرنشان کرد: موضعگیریهای اخیر دشمنان، این جدایی را کاملا آشکار کرده است؛ هرکس به اموال عمومی و خصوصی حمله کند، اغتشاشگر است و با او برخورد قانونی قاطعانهای خواهد شد.
میرحاجی از خانوادهها خواست مراقب جوانان خود باشند تا در دام اغتشاشگران نیفتند و از حضور آنان در چنین جمعهایی جلوگیری کنند، زیرا در صورت مشارکت، برابر قانون با آنان بهطور قاطع برخورد میشود.