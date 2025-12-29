مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
معضل ۴۰ ساله تثبیت مالکیت پردیس دانشگاه علوم پزشکی لارستان برطرف شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از حل معضل ۴۰ ساله تثبیت مالکیت مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی لارستان خبر داد و گفت: سند مالکیت تکبرگ این مجموعه به مساحت ۳۴ هکتار صادر شد.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اقدامات مستمر ادارات تابعه ثبتی در راستای تثبیت مالکیت اراضی و املاک استان اظهار داشت: برنامه این ادارهکل تسریع در تکمیل حدنگاری اراضی و املاک واقع در محدوده جغرافیایی استان با هدف اجرای بهینه قانون جامع حدنگار و فراهمسازی بستر اجرای مطلوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
وی افزود: در همین راستا، مشکل چند دههای تثبیت مالکیت مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی لارستان که از مطالبات قدیمی این مجموعه بود، با پیگیریهای انجامشده توسط اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان برطرف شد و صدور سند مالکیت تکبرگ این مجموعه به نتیجه رسید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس این اقدام را یکی از مهمترین دستاوردها در حوزه تثبیت مالکیت اراضی و املاک تحت تملک دانشگاه علوم پزشکی لارستان دانست و آن را گامی مؤثر در پاسخ به مطالبات دیرینه خیرین حوزه سلامت و تسهیل روند تکمیل پروژههای عمرانی و آموزشی این دانشگاه ارزیابی کرد.
نخعی همچنین با قدردانی از تلاشهای جهادی کارکنان ادارات تابعه ثبتی استان فارس، این اقدامات را نمونهای روشن از رویکرد خدمتمحور در نظام اداری عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، مردم استان فارس بیش از پیش از خدمات ثبتی دقیق، سریع و شفاف بهرهمند شوند.