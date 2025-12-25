خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز استان خبرداد؛

قطع گاز ۷۹۷ باغ‌ویلا و سکونتگاه غیردائم در فارس

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، از قطع جریان گاز ۷۹۷ باغ‌ویلا و سکونتگاه غیردائم در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا زارعیان گفت: این مراکز به دلیل نداشتن سکونت دائم و استفاده فصلی، در چارچوب طرح پایش، کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی و با هدف حفظ پایداری شبکه در فصل سرد سال، مشمول قطع گاز شده‌اند.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر مصرف گاز در روزهای سرد، افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۶۲۴۷ مورد بازرسی از ادارات دولتی، مراکز عمومی، گرمابه‌ها، استخرهای عمومی و باغ‌ویلاها در استان فارس انجام شده که در نتیجه آن، برای ۵۶۸ مورد اخطار صادر و در ۷۹۷ مورد نیز قطع جریان گاز اعمال شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس تصریح کرد: تنظیم دمای رفاه در ادارات و اماکن عمومی، رعایت الگوی مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری از گاز در اماکن فاقد سکونت دائم، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز مشترکان خانگی دارد.

زارعیان با قدردانی از همراهی مردم استان فارس، تأکید کرد: تداوم پایداری شبکه گاز در فصل زمستان، نیازمند همکاری جدی همه مشترکان، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان باغ‌ویلاهاست و شرکت گاز استان فارس با هرگونه مصرف خارج از ضوابط و مقررات، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

