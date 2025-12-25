برخورد قاطع با شکار غیرمجاز در منطقه حفاظت شده کوه قلات وتنگ سرخ/ دو متخلف دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: متخلفان با همراه داشتن یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی و یک قبضه اسلحه پی‌سی‌پی اقدام به شکار غیرقانونی ۳ فرد کبک و یک فرد تیهو کرده بودند که با اقدام به‌موقع محیط‌بانان، در محل دستگیرشدند.

کامران اسلاملو افزود: در بازرسی انجام‌شده، اسلحه‌ها، ادوات شکار و صید و لاشه پرندگان شکارشده کشف و ضبط شد و مراتب پس از تنظیم صورت‌جلسه، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی با تأکید بر جایگاه منطقه حفاظت‌شده تنگ سرخ اظهار داشت: گشت و کنترل مداوم، پایش مستمر و حضور شبانه‌روزی یگان حفاظت در منطقه کوه قلات و تنگ سرخ با هدف پیشگیری از هرگونه تخلف محیط زیستی با جدیت ادامه دارد.

اسلاملو با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی افزود: همکاری مردم و گزارش به‌موقع تخلفات محیط زیستی، نقش مؤثری در حفظ حیات‌وحش و پایداری زیستگاه‌های ارزشمند کشور دارد و این مشارکت، پشتوانه اصلی حفاظت از منابع ملی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/