به گزارش ایلنا، در آیین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از مسئولان و پژوهشگران برجسته کشور برگزار شد؛ از ۷۷ نفر از استادان سرآمدان علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تقدیر شد.

در این میان، محمد هندیجانی‌فرد، استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور معرفی و تقدیر شد.