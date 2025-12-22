عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز در میان سرآمدان علمی کشور
محمد هندیجانیفرد، عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز در شمار سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در آیین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از مسئولان و پژوهشگران برجسته کشور برگزار شد؛ از ۷۷ نفر از استادان سرآمدان علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای تقدیر شد.
در این میان، محمد هندیجانیفرد، استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، بهعنوان یکی از سرآمدان علمی کشور معرفی و تقدیر شد.
در متن لوح تقدیر هندیجانیفرد آمده است:کسب عنوان برگزیده دهمین دوره برنامه سرآمدان علمی در سال ۱۴۰۴ و توفیق ارز شمند جنابعالی در تولید و انتشار دستاوردهای علمی اثرگذار را تبریک گفته و این موفقیت را که نشانهای از تلاش مستمر و نقشآفرینی شما در بیشبرد مرجعیت علمی کشور است، ارج می نهیم.
روابطعمومی دانشگاه شیراز، کسب این موفقیت ارزشمند را به دکتر هندیجانیفرد و جامعهی علمی دانشگاه شیراز تبریک عرض نموده، تندرستی، سربلندی و دیرزیستی ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.