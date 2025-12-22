خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در میان سرآمدان علمی کشور

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در میان سرآمدان علمی کشور
کد خبر : 1731372
لینک کوتاه کپی شد.

محمد هندیجانی‌فرد، عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه شیراز در شمار سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در آیین تقدیر از سرآمدان علمی و آزمایشگاهی کشور که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد ملی علم ایران و جمعی از مسئولان و پژوهشگران برجسته کشور برگزار شد؛ از ۷۷ نفر از استادان سرآمدان علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تقدیر شد.

در این میان، محمد هندیجانی‌فرد، استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور معرفی و تقدیر شد.

در متن لوح تقدیر هندیجانی‌فرد آمده است:کسب عنوان برگزیده دهمین دوره برنامه سرآمدان علمی در سال ۱۴۰۴ و توفیق ارز شمند جناب‌عالی در تولید و انتشار دستاوردهای علمی اثرگذار را تبریک گفته و این موفقیت را که نشانه‌ای از تلاش مستمر و نقش‌آفرینی شما در بیشبرد مرجعیت علمی کشور است، ارج می نهیم.

روابط‌عمومی دانشگاه شیراز، کسب این موفقیت ارزشمند را به دکتر هندیجانی‌فرد و جامعه‌ی علمی دانشگاه شیراز تبریک عرض نموده، تندرستی، سربلندی و دیرزیستی ایشان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا