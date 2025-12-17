خبرگزاری کار ایران
برگزاری مانور نظارت بر فروشگاه‌های عرضه آفت‌کش‌های گیاهی در فارس

برگزاری مانور نظارت بر فروشگاه‌های عرضه آفت‌کش‌های گیاهی در فارس
سومین مانور سراسری نظارت بر فروشگاه‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های گیاهی با شعار«پایش آفت‌کشاورزی؛ کشاورزی ایمن، سلامت و امنیت غذایی» همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این مانور در روز‌های ٢٤ و ٢۵ آذر ماه با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از تولید و عرضه محصولات کشاورزی سالم و عاری از سموم غیرمجاز اجرا شد.

‌جاوید عباسی افزود: علاوه بر تولید پایدار محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و سلامت مصرف‌کنندگان این محصولات از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.

در جریان این رزمایش که با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و... برگزار شد کارشناسان با حضور میدانی، عرضه آفت‌کش‌های گیاهی مجاز و غیر‌مجاز، پروانه فعالیت و حضور مسئول فنی، نحوه نگهداری، عرضه، اصالت سموم و رعایت ضوابط فنی و قانونی را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی تاکید کرد: این مانور نه‌تنها به ارتقای کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی کمک می‌کند، بلکه نقش کلیدی در تضمین امنیت غذایی و کاهش مخاطرات ناشی از استفاده نادرست آفت‌کش‌ها دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر‌نشان کرد: عرضه سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ٨٠%، قرص فسفید آلمونیوم و فسفر دوزنگ در فروشگاه‌های سموم تخلف محسوب شده و مصرف سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ٨٠%، در باغ‌ها و مزارع توسط کشاورزان ممنوع است.

برگزاری این مانور نقش مهمی در پیشگیری از عرضه و مصرف سموم غیرمجاز، هدایت بهره‌برداران به استفاده صحیح و مسئولانه از آفت‌کش‌ها و در‌نهایت افزایش سلامت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی شهروندان دارد.

به کشاورزان توصیه می‌شود که سموم مورد نیاز خود رابا مشورت کارشناسان گیاهپزشکی و بر اساس نسخه گیاهپزشکی و از طریق داروخانه‌های مجاز گیاهپزشکی تهیه کنند.

