به گزارش ایلنا، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این مانور در روز‌های ٢٤ و ٢۵ آذر ماه با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از تولید و عرضه محصولات کشاورزی سالم و عاری از سموم غیرمجاز اجرا شد.

‌جاوید عباسی افزود: علاوه بر تولید پایدار محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و سلامت مصرف‌کنندگان این محصولات از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.

در جریان این رزمایش که با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و... برگزار شد کارشناسان با حضور میدانی، عرضه آفت‌کش‌های گیاهی مجاز و غیر‌مجاز، پروانه فعالیت و حضور مسئول فنی، نحوه نگهداری، عرضه، اصالت سموم و رعایت ضوابط فنی و قانونی را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی تاکید کرد: این مانور نه‌تنها به ارتقای کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی کمک می‌کند، بلکه نقش کلیدی در تضمین امنیت غذایی و کاهش مخاطرات ناشی از استفاده نادرست آفت‌کش‌ها دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر‌نشان کرد: عرضه سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ٨٠%، قرص فسفید آلمونیوم و فسفر دوزنگ در فروشگاه‌های سموم تخلف محسوب شده و مصرف سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ٨٠%، در باغ‌ها و مزارع توسط کشاورزان ممنوع است.

برگزاری این مانور نقش مهمی در پیشگیری از عرضه و مصرف سموم غیرمجاز، هدایت بهره‌برداران به استفاده صحیح و مسئولانه از آفت‌کش‌ها و در‌نهایت افزایش سلامت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی شهروندان دارد.

به کشاورزان توصیه می‌شود که سموم مورد نیاز خود رابا مشورت کارشناسان گیاهپزشکی و بر اساس نسخه گیاهپزشکی و از طریق داروخانه‌های مجاز گیاهپزشکی تهیه کنند.

انتهای پیام/