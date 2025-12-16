به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر در نشست بررسی مسائل و مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی شیراز با اشاره به جایگاه ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، این شهرک را یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور دانست.

وی اظهار کرد: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با برخورداری از بیشترین تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری در میان شهرک‌های صنعتی کشور، نقش محوری در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی استان فارس ایفا می‌کند.

برنهاد افزود: این شهرک صنعتی با مساحت ۱۱۸۹ هکتار، تاکنون میزبان انعقاد ۴۷۸۰ قرارداد سرمایه‌گذاری بوده که از این تعداد، ۳۶۰۰ واحد صنعتی، تولیدی، کارگاهی و صنفی موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند و زمینه اشتغال حدود ۳۱ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در این شهرک تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲۵۰ طرح صنعتی در مراحل مختلف ساخت‌وساز قرار دارند که از این تعداد، حدود ۳۵۰ واحد در مرحله نصب ماشین‌آلات، ۷۰۰ واحد در مرحله تکمیل سالن تولید و ساختمان‌های جانبی و بیش از ۴۰۰ واحد در مرحله پایانی نصب اسکلت هستند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این واحدها در آستانه بهره‌برداری قرار دارند که تخصیص به‌موقع تسهیلات و تزریق منابع مالی می‌تواند موجب تسریع در روند ساخت‌وساز، بهره‌برداری و ایجاد اشتغال شود.

برنهاد با اشاره به نتایج آسیب‌شناسی‌ها، عارضه‌یابی واحدهای صنعتی و بازدیدهای میدانی انجام‌شده بیان کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، به حوزه تأمین مالی و دریافت تسهیلات از نظام بانکی بازمی‌گردد و خواسته اکثریت سرمایه‌گذاران و صنعتگران، تخصیص مؤثر منابع بانکی و همکاری بیش از پیش بانک‌هاست.

وی یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی دانست و افزود: به‌منظور آشنایی صنعتگران با شیوه‌های جدید تأمین مالی و ظرفیت‌های موجود در صندوق‌های تخصصی حمایتی، همایش‌هایی برگزار شده و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی فارس آمادگی دارد در صورت درخواست صنعتگران، علاوه بر ارائه مشاوره و راهنمایی، دوره‌های آموزشی تخصصی نیز برگزار کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین به ظرفیت‌های صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: نمایندگی این صندوق در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس آماده ارائه خدمات ضمانتی و تسهیلاتی به واحدهای صنعتی کوچک با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال است.

وی گفت:این خدمات شامل تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، ارائه ضمانت‌نامه اعتباری تا سقف ۱۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه پیمانکاری تا سقف ۲۰ میلیارد تومان می‌شود.

برنهاد در پایان با تأکید بر لزوم همراهی و همکاری هرچه بیشتر بانک‌های عامل استان در تأمین مالی طرح‌ها و واحدهای تولیدی، برگزاری چنین نشست‌هایی را گامی مؤثر در جهت رفع موانع، حمایت از تولید و تحقق اهداف جهش تولید عنوان کرد.

