از تبادل گروه های باستان شناسی با صربستان استقبال می کنیم

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در دیدار معاون وزیر فرهنگ صربستان و سفیر این کشور در جمهوری اسلامی ایران، با بیان این که استان فارس از ۷ هزار و ۵۰۰ سال قبل از میلاد دارای آثار زیست و دهکده هایی است، اظهار کرد: اولین گروه های باستان شناسی ایران در استان فارس شکل گرفته است و یکی از دستاوردهای مهم آن ها کاوش در تخت جمشید و بیرون آوردن این مکان از زیر خاک بوده است. وی با اشاره به اینکه استان فارس در پنج دوره تاریخی، پایتخت کشور ایران بوده و دارای غنای بسیار زیادی از لحاظ آثار تاریخی است، افزود: در دانشگاه شیراز گروه تاریخ و باستان شناسی داریم و در دو حوزه هخامنشی و ساسانی نیز دو مرکز پژوهشی، فعالیت علمی و تحقیقاتی باستان شناسی انجام می دهند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه در محور ساسانی سه شهر بزرگ کازرون ، فیروز آباد و سروستان در استان فارس واقع شده است، گفت: این امکان وجود دارد که دوره های آموزشی ویژه دانشجویان باستان شناسی کشور صربستان در سایت های تاریخی استان تعریف کنیم.

پارسایی بازه زمانی دوره هخامنشیان را حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد و دوره ساسانیان را حدود ۵۰۰ سال بعد از میلاد دانست و ادامه داد: تنوع و غنای آثار تاریخی متعلق به دو دوره هخامنشی و ساسانی در استان فارس بی نظیر است.

وی ادامه داد: ایران در گذشته بهترین مسیر ارتباطی شرق و غرب دنیا و مهد تمدن بوده است، افزود: کاوش های مشترک در ایران با کشورهای زیادی صورت گرفته است و امکان همکاری با باستان شناسان صربستان نیز وجود دارد.

وی با اشاره به خواهرخواندگی شیراز و شهر نووی ساد خواستار گسترش ارتباطات و مراودات میان استان فارس و کشور صربستان شد و گفت: برگزاری هفته های فرهنگی با مشارکت هنرمندان رشته های مختلف می‌تواند به شناساندن ظرفیت های دو طرف و تعمیق روابط منجر شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که برقراری و تبادل تورهای علمی میان فارس و صربستان زمینه مناسبی برای شناخت دو طرف و گسترش همکاری ها به ویژه در حوزه های علمی و دانشگاهی را فراهم می کند، افزود: اعزام هنرمندان فارس به صربستان و برگزاری نمایشگاه تولیدات هنری و نشست های علمی می تواند قدم اول در مسیر گسترش ارتباطات دو طرف باشد.

در این دیدار که با حضور مسئولین سازمان سینمایی صربستان برگزار شد، معاون وزیر فرهنگ این کشور با اشاره به اهمیت تمدن ایران در طول تاریخ، بر علاقه مندی صربستان به مشارکت در کاوش های باستان شناسی و آموزش دانشجویان و باستان شناسان این کشور در ایران تاکید کرد.

لاو گریگوری پاکیچ با اشاره به این که منطقه بالکان در چهارراه تمدنی قرار گرفته است و ارتباط زیادی با تمدن های یونان و روم دارد، افزود: با توجه به وجود دانشکده باستان شناسی و موسسه باستان شناسی در صربستان و سابقه طولانی ایران در حوزه باستان شناسی، تمایل داریم در زمینه تبادل اساتید و دانشجویان باستان شناسی فارس و صربستان همکاری کنیم.

وی با اشاره به حضور هنرمندان و فیلم سازان صربستان در جشنواره جهانی فیم فجر در شیراز، گفت: برگزاری تورهای ویژه هنرمندان استان فارس در صربستان و بالعکس، زمینه های همکاری متنوعی را فراهم می کند و آماده همکاری در همه این سطوح هستیم.

