مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛
ثبتنام جشنواره تقدیر از کارگران نخبه و گروههای کار نمونه فارس آغاز شد
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس از آغاز فرآیند ثبتنام سیوهفتمین جشنواره بزرگ امتنان استان با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از کارگران نخبه، خلاق و گروههای کار نمونه در استان فارس خبرداد.
به گزارش ایلنا، سعیدبیاری با اشاره به آغاز فرآیند ثبتنام سیوهفتمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه و گروههای کار نمونه استان، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی چهرههای خستگیناپذیر عرصه تولید و خدمات دانست و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، تقدیر و تشویق نیروی کار متخصص، خلاق و نخبه کشور برگزار میشود و بستری است تا تلاشگران میدان کار و تولید، درخشش خود را به چشم جامعه ببینند.
بیاری افزود: ثبتنام این جشنواره از هفدهم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا هجدهم دیماه امسال ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: کارگران و گروههای کاری فعال در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره امتنان به نشانی emtenan.mcls.gov.ir نسبت به ثبتنام و ارسال اطلاعات و مستندات خود اقدام کنند.
بیاری با بیان اینکه در دوره سیوششم این جشنواره در سال گذشته، نزدیک به ۳ هزار و ۱۰۰ نفر در استان فارس ثبتنام کردند، افزود: از میان این عده، برترین کارگران نمونه و گروههای کار در بخشهای مختلف اقتصادی توسط هیات داوران شناسایی و طی مراسمی رسمی در سطح استان با حضور مقامات ارشد استانی و برترین های ملی در سطح کشور با حضور رئیس جمهور و مسولان ملی تقدیر شدند که این نشان از روحیه بالای مشارکت و امید در جامعه کارگری فارس دارد.
وی در ادامه در خصوص نحوه داوری های این دوره جشنواره امتنان توضیح داد: پس از پایان مهلت ثبتنام، پروندههای دریافتشده در کارتابل داوران جشنواره قرار خواهد گرفت و منتخبان در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات براساس شاخصهای مشخص و ارزیابی های مختلف میدانی معرفی خواهند شد و مراسم تقدیر از برگزیدگان همزمان با ایام روز جهانی کارگر در سال آینده برگزار میشود و برترینهای استانی نیز برای رقابت ملی معرفی خواهند شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در پایان با بیان اینکه جامعه کار و تلاش و کارگران نخبه، سرمایههای پرثمر این مرز و بوم هستند، از همه تلاشگران عرصههای تولید و خدمات دعوت کرد تا با حضور حداکثری در این جشنواره، نقش آفرینی خود را در پیشرفت و آبادانی استان بیشتر از همیشه نمایان کنند.