به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) وهفته گرامیداشت روز زن و مادر باتشریح برنامه‌های ویژه این مناسبت در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس پرداخت و گفت: این مناسبت از مناسبت‌های محوری و مورد توجه در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است که بچه مسجدی‌ها به صورت ویژه پای‌کار هستند و برای آن تدارک دیده و برنامه پیش بینی می‌کنند.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های مساجد استان فارس با بیان اینکه بیش از 20 عنوان برنامه در مساجد استان اجرا می‌شود، گفت: مراسم جشن ولادت میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) همراه با سخنرانی، اجرای سرود و مسابقات فرهنگی در مساجد استان به همت همه اصحاب مساجد با همکاری کانون‌های فرهنگی و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار می‌شود.

وی سرکشی و تکریم مادران و همسران شهدا، تجلیل از بانوان نمونه مسجدی، ارسال پیام کوتاه تبریک ولادت حضرت زهرا (س) به مدیران کانون‌های خواهران مساجد، نشست تفسیر سوره «کوثر» و تجلیل از مادران فاطمی نیز در این هفته تدارک دیده شده است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس از اجرای طرح «تلاوت نور»، محافل قرآنی و ختم صلوات، نشست تبیین نقش زنان و مادران در خانواده و جامعه، جلسات مهارت‌آموزی سبک زندگی فاطمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، برپایی موکب‌های صلواتی و پذیرایی خبر داد.

به گفته امیدی، تجلیل از اعضای دختر هم‌نام حضرت زهرا (س) در کانون‌های مساجد، اردوهای زیارتی، کارگاه‌های آموزش همسرداری ویژه همسران جوان و توزیع بسته‌های کمک معیشتی نیز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) اجرا می‌شود.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های مساجد استان فارس همچنین گفت: احیای رسم دست‌بوسی مادران توسط فرزندان در مساجد و انتشار در فضای مجازی نیز از برنامه‌هایی است که جلوه‌هایی از عاطفه و عشق به مادران را به نمایش خواهد گذاشت.

وی یادآور شد: کانون‌های فرهنگی هنری تخصصی خواهران مساجد نیز در این ایام برنامه‌های ویژه ای را به ویژه با موضوع تبیین شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور بانوان مسجدی با همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج خواهران، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی مساجد اجرا می‌کنند.

انتهای پیام/