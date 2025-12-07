به گزارش ایلنا، دهقانی با حضور در دومین همایش بین‌المللی آموزشی «آموزش بین‌المللی در جهان چندقطبی» که با دعوت رسمی ولادیمیر یاستربوف رئیس دانشگاه رودن روسیه و با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه برگزار شد، از ۶ تا ۹ آذرماه در شهر مسکو شرکت کرد، افزود:مراکز جدید علم، نوآوری و فرهنگ در حال ظهور هستند و آموزش دیگر بر یک روایت واحد استوار نیست؛ بلکه بر مجموعه‌ای غنی از دیدگاه‌های متنوع بنا شده است.

وی همکاری دانشگاه‌ها را ضرورتی انکارناپذیر دانست و نقش آن‌ها را در ایجاد پل‌های ارتباطی، تقویت گفت‌وگو و آماده‌سازی دانشجویان برای جهانی مبتنی بر درهم‌پیوستگی و چالش‌های مشترک مهم برشمرد.

دهقانی تأکید کرد: پذیرش تنوع، احترام متقابل و گشودگی، جامعه دانشگاهی جهانی را توانمندتر خواهد کرد و فرصت‌های تازه‌ای برای پیشرفت فراهم می‌آورد.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز سپس با معرفی راهبردهای این دانشگاه در گسترش مشارکت‌های جهانی در حوزه‌های هوش مصنوعی (AI) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، بر توسعه پژوهش‌های مشترک، ایجاد زیرساخت‌های یادگیری دیجیتال و اجرای برنامه‌های تبادل علمی تأکید کرد و نقش دانشگاه صنعتی شیراز (SUTECH) را در شکل‌دهی به زیست‌بومی دانشگاهی فراگیر، متصل و آینده‌گرا مورد توجه قرار داد.

وی همچنین در حاشیه برنامه‌ها گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی بریکس (TV BRICS) درباره ظرفیت‌ها و برنامه‌های بین‌المللی دانشگاه صنعتی شیراز انجام داد.

هدف اصلی برگزاری این همایش، بررسی راهبردها و شیوه‌های نوین آموزش بین‌المللی با تأکید بر توسعه تعاملات و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها در کشورهای مختلف بود.

در این رویداد، شماری از پژوهشگران برجسته روسی و بین‌المللی، رؤسای مؤسسات آموزش عالی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و خصوصی و کارشناسان حوزه آموزش و فرهنگ به ارائه دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود پرداختند. از ایران نیز دانشگاه‌های صنعتی شیراز، فردوسی مشهد و رازی کرمانشاه در این همایش حضور داشتند.

در حاشیه این رویداد سه‌روزه، مجموعه‌ای از مذاکرات و نشست‌ها با هدف گسترش تعاملات علمی و دانشگاهی میان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه‌های شرکت‌کننده برگزار شد.

این گفت‌وگوها شامل تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو (فرصت‌های مطالعاتی) و انتشار مقالات مشترک بود.

