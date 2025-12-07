رئیس دانشگاه صنعتی شیراز مطرح کرد؛
همکاریهای بینالمللی در جهان چندقطبی ضروری است
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با اشاره به تحولات سریع چشمانداز جهانی آموزش عالی، بر ضرورت همکاریهای بینالمللی در جهان چندقطبی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، دهقانی با حضور در دومین همایش بینالمللی آموزشی «آموزش بینالمللی در جهان چندقطبی» که با دعوت رسمی ولادیمیر یاستربوف رئیس دانشگاه رودن روسیه و با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه برگزار شد، از ۶ تا ۹ آذرماه در شهر مسکو شرکت کرد، افزود:مراکز جدید علم، نوآوری و فرهنگ در حال ظهور هستند و آموزش دیگر بر یک روایت واحد استوار نیست؛ بلکه بر مجموعهای غنی از دیدگاههای متنوع بنا شده است.
وی همکاری دانشگاهها را ضرورتی انکارناپذیر دانست و نقش آنها را در ایجاد پلهای ارتباطی، تقویت گفتوگو و آمادهسازی دانشجویان برای جهانی مبتنی بر درهمپیوستگی و چالشهای مشترک مهم برشمرد.
دهقانی تأکید کرد: پذیرش تنوع، احترام متقابل و گشودگی، جامعه دانشگاهی جهانی را توانمندتر خواهد کرد و فرصتهای تازهای برای پیشرفت فراهم میآورد.
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز سپس با معرفی راهبردهای این دانشگاه در گسترش مشارکتهای جهانی در حوزههای هوش مصنوعی (AI) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، بر توسعه پژوهشهای مشترک، ایجاد زیرساختهای یادگیری دیجیتال و اجرای برنامههای تبادل علمی تأکید کرد و نقش دانشگاه صنعتی شیراز (SUTECH) را در شکلدهی به زیستبومی دانشگاهی فراگیر، متصل و آیندهگرا مورد توجه قرار داد.
وی همچنین در حاشیه برنامهها گفتوگویی با شبکه تلویزیونی بریکس (TV BRICS) درباره ظرفیتها و برنامههای بینالمللی دانشگاه صنعتی شیراز انجام داد.
هدف اصلی برگزاری این همایش، بررسی راهبردها و شیوههای نوین آموزش بینالمللی با تأکید بر توسعه تعاملات و تقویت همکاری میان دانشگاهها در کشورهای مختلف بود.
در این رویداد، شماری از پژوهشگران برجسته روسی و بینالمللی، رؤسای مؤسسات آموزش عالی، نمایندگان سازمانهای دولتی و خصوصی و کارشناسان حوزه آموزش و فرهنگ به ارائه دیدگاهها و تجربههای خود پرداختند. از ایران نیز دانشگاههای صنعتی شیراز، فردوسی مشهد و رازی کرمانشاه در این همایش حضور داشتند.
در حاشیه این رویداد سهروزه، مجموعهای از مذاکرات و نشستها با هدف گسترش تعاملات علمی و دانشگاهی میان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاههای شرکتکننده برگزار شد.
این گفتوگوها شامل تعریف پروژههای مشترک تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو (فرصتهای مطالعاتی) و انتشار مقالات مشترک بود.