تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) انتقاد کرد؛
بافت اطراف حرمهای مطهر به حال خود رها شده است
تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند، این حرمها نگین استان فارس و شهر شیرازند، گفت: باید با برنامهریزی دقیق و بودجهریزی مناسب، این مناطق را احیا کرد تا مردم با امید در کنار این قبور مطهر زندگی کنند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری شیرازی در آیین غبارروبی مضجع شریف حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) که با حضور فرماندار شیراز، مدیرکل اوقاف و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، با اشاره به آیات سوره «هل أتی» و نذر سهروزه اهل بیت (ع) برای اطعام نیازمندان، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) از نخستین روز ورود به خانه امیرالمؤمنین (ع)، با تمام وجود در مسیر ولایت گام نهاد و عزتی که خداوند به ایشان عطا کرد، نتیجه همان اخلاص و بینامونشانی در راه خدا بود. اگر ما نیز خواهان عزت الهی هستیم، باید ویژگیهای بندگان صالح خدا را در خود پرورش دهیم.
وی با انتقاد از وضعیت نامناسب بافت اطراف حرمهای مطهر در شیراز، تصریح کرد: شیراز اصیل، همین مناطق اطراف حرمهای مطهر است؛ خانههایی که روزگاری محل سکونت علما، مراجع و بزرگان این دیار بودهاند. اما امروز متأسفانه این مناطق به حال خود رها شدهاند و شأن سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی رعایت نمیشود.
طاهری خواستار توجه ویژه مسئولان استان و شهر به این مناطق شد و عنوان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این حرمها نگین استان فارس و شهر شیرازند.
وی ادامه داد: باید با برنامهریزی دقیق و بودجهریزی مناسب، این مناطق را احیا کرد تا مردم با امید در کنار این قبور مطهر زندگی کنند و هویت تاریخی و دینی این بافتها حفظ شود.
تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) در پایان ضمن آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران، بار دیگر بر افتخار خدمت در این آستان مقدس تأکید کرد و سخنان خود را با دعای خیر برای همگان به پایان رساند.