افتتاح رسمی المان میدان امام حسین (ع) شیراز در بهمن ماه

به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در تشریح مصوبات و مباحث مطرح شده در دویست و سی و یکمین جلسه عادی کمیسیون سلامت شورای شهر ، گفت: ین جلسه به میزبانی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری برگزار شد و موضوعات مهمی در حوزه زیباسازی، مبلمان شهری، پروژه های فرهنگی و مدیریت فضاهای شهری در دستور کار قرار گرفت.

زارعی نخستین موضوع مطرح شده را بررسی روند اجرای المان میدان امام حسین (ع) عنوان کرد و افزود: براساس آخرین گزارش ها، پس از توقف های مقطعی، پروژه با جدیت و مطابق زمان بندی از سر گرفته شده است. کمیسیون امیدوار است همزمان با میلاد امام حسین در بهمن ماه سال جاری، پرده برداری و افتتاح رسمی این المان انجام و به مردم شیراز تقدیم شود.

وی یکی از اساسی ترین مباحث جلسه را آغاز تدوین طرح جامع زیباسازی شهر شیراز دانست و توضیح داد: بسیاری از اقدامات زیباسازی در دوره های گذشته بر پایه سلیقه های مقطعی شکل گرفته و لازم است مسیری علمی و بلندمدت تدوین شود تا تصمیمات شهری از حالت سلیقه ای خارج شود و یک طرح جامع برای شهر شیراز ارایه شود

مسعود زارعی تأکید کرد: این طرح باید توسط کارشناسان متخصص حوزه منظر و زیباسازی تهیه شود تا به عنوان سندی مصوب برای سال های آینده مبنای عمل قرار گیرد.

رئیس کمیسیون با اشاره به فرسودگی بخشی از مبلمان شهری در گذر زمان گفت: مبلمان شهر که زمانی نماد زیبایی و هویت شیراز بوده، در برخی نقاط به دلیل فرسایش چهره نامناسبی پیدا کرده و نیازمند نوسازی جدی است.

وی تأکید کرد: این موضوع از تکالیف بودجه ای است و باید در چارچوب طرح جامع زیباسازی به شکل منسجم دنبال شودو نوسازی گردد.

زارعی با قدردانی از اقدامات انجام شده در دو سال گذشته در زمینه نصب لوسترهای خیابانی یادآور شد: استفاده از تجهیزات کم مصرف در این طرح ضمن کمک به زیبایی بصری شهر، در شرایط ناترازی برق می تواند بخشی از نیاز روشنایی را جبران کند. گزارش ارائه شده در این زمینه مورد تأیید و تقدیر کمیسیون قرار گرفت.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه تکریم مشاهیر و شهدا گفت: در طول ماه های اخیر ساخت سردیس ها و تابلوهای مرتبط با شهدای دوران دفاع مقدس با سرعت و کیفیت مناسبی پیگیری شده و کمیسیون از این اقدامات قدردانی کرده است.

زارعی درباره طرح بهسازی بلوار کریمخان زند توضیح داد: بیش از ۷۰ درصد اقدامات پیش بینی شده در این محور انجام شده است. بر اساس تصمیم کمیسیون مقرر شد گزارش دقیق به صورت مکتوب ارائه شود و کار مشترک سه منطقه شهرداری با انسجام کامل تکمیل و در قالب برنامه جامع به کمیسیون ارائه شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به ارزش هنری باغ موزه سنگ و جذاب گردشگری که دارد گفت: با وجود کیفیت آثار، مکان فعلی این مجموعه در مسیر تردد عمومی قرار ندارد و باید بازنگری اساسی در انتخاب محل جدید انجام شود. شهرداری مکلف شد مطالعات لازم را برای انتقال آثار به محل مناسب آغاز کند.

زارعی با تأکید بر اهمیت نگهداری از دو مجموعه ملی و جهانی حافظیه و سعدیه یادآور شد که بارها از سوی میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی این دو مجموعه گردشگری درخواست شده که شهرداری حضور مؤثرتری در این اماکن برای حفظ و حفظ و نگهداری داشته باشد.

وی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد دبیرخانه مشترکی برای هماهنگی امور تشکیل و تفاهم نامه همکاری میان شهرداری و میراث فرهنگی نهایی شود تا حفظ و نگهداری این دومجموعه طی یک تفاهم نامه همکاری دنبال شود .

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در ادامه با اشاره به تغییر سرمایه گذار مرکز تحقیقات گل و گیاه شیراز گفت؛ سرمایه گذار جدید روند مطلوب و قابل قبولی را آغاز کرده و کمیسیون به زودی از این مجموعه بازدید خواهد کرد.

