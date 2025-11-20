اختتامیه رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز برگزار شد؛
تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر فارس در حوزه گردشگری
فرمانده سپاه فجر فارس گفت: ایدههایی در صنعت ارائه میشود که دانشگاه از آن بیخبر است و برعکس؛ همچنین ایدههایی در جامعه مطرح میشود که هیچیک از این دو بخش در جریان آن نیستند.
به گزارش ایلنا، سردار یدالله بوعلی امروز پنجشنبه، ۲۹ آبان در اختتامیه رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز افزود: با وجود تولید علم در بخشهای مختلف، گسست میان دانشگاه، صنعت و جامعه مانع اثرگذاری واقعی علم و تبدیل ایدهها به محصولات کاربردی شده است.
وی با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب درباره تولید علم گفت: تولید علم در کشور انجام میشود، اما اشکال اصلی انفصال میان دانشگاه، صنعت و اجتماع است.
بوعلی با بیان اینکه مراکز علمی و پژوهشی باید پیوسته در جریان فعالیت هر سه حوزه باشند، افزود: وظیفه ما ایجاد اتصال میان این بخشهاست تا ایدهها بتوانند به محصول و تجاریسازی برسند.
فرمانده سپاه فجر فارس انتخاب شیراز برای برگزاری رویداد «تا ثریا» را طبیعی دانست و گفت: شیراز نیازی به معرفی ندارد؛ ظرفیتهای تاریخی، تمدنی، فرهنگی و حتی پزشکی این شهر برای همه شناخته شده است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس هم در این مراسم با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر فارس در حوزه گردشگری گفت: زمان عبور از گردشگری سنتی و حرکت بهسوی گردشگری فناورانه، هوشمند و مبتنی بر دانش فرا رسیده است.
غلامرضا توکل با اشاره به همزمانی رویداد با هفته بسیج گفت: اگر امروز از اقتصاد گردشگری سخن میگوییم، باید کار را با روحیه بسیجی پیش ببریم؛ چراکه این مسیر، مسیر اعتلای ایران عزیز اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه عصر امروز عصر ارتباطات، علم، صنعت، تکنیک، تکنولوژی، هوش مصنوعی و کوانتوم است، ادامه داد: باید از گردشگری سنتی عبور کنیم و به سمت گردشگری هوشمند، فناور، اصیل و تجربهمحور حرکت کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه ورود موفق به گردشگری فناورانه نیازمند علم، دانش، آموزش و تبیین است، گفت: وقتی تبیین درست انجام شود، بهترین زمینه برای تشویق و ترغیب فعالان این عرصه فراهم میشود.
توکل با اشاره به ظرفیتهای گسترده فارس اظهار کرد: این استان در همه حوزهها؛ از تاریخی و فرهنگی گرفته تا زیارتی، طبیعی، بومگردی و اکوتوریسم، از اصیلترین و اثرگذارترین ظرفیتها برخوردار است.
این نماینده مجلس افزود: طبیعت بکر زاگرس و تنوع زیستی و فرهنگی فارس میتواند پایه توسعه گردشگری فناورانه باشد.
توکل با بیان اینکه به نیابت از مجمع نمایندگان فارس سخن میگوید، تأکید کرد: در خانه ملت، حمایت قاطع خود را از همه فعالان حوزه گردشگری اعلام میکنیم. اگر پیشنهادی یا موردی برای تسهیل و همکاری بیشتر وجود دارد، آماده شنیدن و پیگیری هستیم.
تمرکز بر اتصال اقتصاد دانشبنیان به صنعت گردشگری
دبیر شورای سیاستگذاری رویدادهای تا ثریا هم گفت: این رویداد با مشارکت چهار ستاد متناظر معاونت علمی و همراهی پارک علم و فناوری شریف و پارک علم و فناوری استان فارس، در سطح ملی و با حضور سرمایهگذاران و فعالان گردشگری کشور برگزار شده است.
پیام نائینی با اشاره به اینکه انتخاب استان میزبان، موضوعات و محورهای رویداد از دشوارترین مراحل بوده، افزود: که صنعت گردشگری یکی از صنایع عظیم و مؤثر منطقه است و بسیاری از کشورهای اطراف ایران بدون اتکا به اقتصاد نفتی، از این صنعت اقتصاد خود را تأمین میکنند.
وی ادامه داد: استان فارس به دلیل دارا بودن ظرفیتهای غنی گردشگری و نیز با توجه به توصیههای مقام معظم رهبری در سفر به این استان، بهعنوان میزبان انتخاب شد و این انتخاب مسیر برگزاری ملی رویداد را مستحکم کرد.
به گفته وی، چهار ستاد متناظر از معاونت علمی در برگزاری این رویداد نقشآفرینی کردهاند و مجموعه پیشگامان نیز بهعنوان بانی این حرکت همکاری داشته است. پارک علم و فناوری شریف فراخوان کشوری این رویداد را منتشر کرده و پارک علم و فناوری استان فارس نیز ظرفیتهای محلی را برای حضور گستردهتر فعالان استان در این رویداد فراخوان داده است.
نائینی تأکید کرد که این رویداد، اولین تجربه ملی در حوزه فناوری گردشگری در کشور است و طبیعی است که با چالشها و تجربههای جدید همراه باشد.
دبیر شورای سیاستگذاری رویدادهای تا ثریا، خاطرنشان کرد: در دنیا گردشگری سالهاست با ورود دانش و فناوری اداره میشود.
طبق اعلام نائینی، در فراخوان کشوری این رویداد ۹۰ طرح ارسال شده که ۲۵طرح منتخب اولیه وارد دفترچه طرحها شدهاند و ۱۰ طرح برتر به ارائه خواهند پرداخت؛ در نهایت، سه فناور برتر وارد سلسلهرویدادهای تا ثریا خواهند شد.
وی افزود:هدف این رویداد، اتصال کسبوکارهای دانشبنیان به هلدینگهای اقتصادی و ایجاد ظرفیتهای مالی و رفتاری مورد نیاز برای رشد آنهاست.
مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه فجر استان فارس نیز با بیان اینکه رویداد ملی تا ثریا در بخشهای مختلف و در ۸ محور با موضوع گردشگری ارزش گذار کار خود را از ابتدای امسال در استان فارس کلید زده است گفت : در این رویداد نزدیک به ۹۰ کسب و کار فناور شرکت کردند که بیش از ۲۵ طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و ۱۰ طرح به عنوان طرحهای برتر انتخاب شد .
میکائیلی گفت : طرحهای ارائه شده در رویداد ملی تا ثریا برای اجرایی شدن از طریق دستگاههای مختلف حمایت مالی میشوند .
وی گفت : سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه فجر استان فارس برای عملیاتی شدن طرحهای برتر در ۸ استان نزدیک به دو همت اعتبار اختصاص داده است و بنیاد برکت کشور هم از ۴ میلیارد تومان تا سقف ۲۰ میلیارد تومان، بسته به نوع طرحها از آنها حمایت مالی میکند .