هفتمین همایش بین المللی سیره نبوی در طب آغاز به کار کرد

به گزارش ایلنا، تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در این آیین با اشاره به موضوع هوش مصنوعی به عنوان یکی از محورهای اصلی هفتمین همایش سیره نبوی(ص) در طب، ایجاد این تکنولوژی را از نقاط عطف علم و بهره مندی از آن در حوزه های مختلف از جمله طب و پزشکی را انقلابی در عرصه علم برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری افزود: هوش مصنوعی هنوز در آغاز راه است و به سمتی پیش می رود که در آینده در مقابل انسان قرار می گیرد و استنتاج و تحلیل می کند؛ پیش بینی می شود تکنولوژی در آینده علیه انسان به عنوان سازنده خودش قیام می کند و جهان آینده در اختیار ماشین ها قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: هوش مصنوعی و تکنولوژی مخلوق انسان و انسان نیز مخلوق خداوند متعال است و همیشه باید به این نکته توجه کنیم که همه چیز در دنیا به طور مستقیم و غیرمستقیم مخلوق خداوند هستند.

رییس عالی هفتمین همایش بین المللی سیره نبوی(ص) در طب نیز در آیین شروع به کار این همایش، با قدردانی از تمام برگزارکنندگان و عوامل اجرایی همایش، گفت: برگزاری این همایش از سال ۹۲ شروع شده و هر دو سال یکبار برگزار شده است.

محمدهادی ایمانیه افزود: در عالم طب و طبابت، هر چه جلوتر می رویم مباحث مربوط به جسم انسان بیشتر کشف می شود و امروزه نقشه ژن انسان ها مشخص است و علم نشان داده که ریشه بسیاری از بیماری ها در ژن و ژنتیک است.

وی با بیان اینکه متاسفانه اخلاق، معنویت و توجه به ارزش ها هر روز کمتر شده است، تاکید کرد: در عرصه سلامت معنوی وظیفه و توانمندی داریم که پیشتاز علم دنیا باشیم.

رییس عالی هفتمین همایش سیره نبوی(ص) در طب، ادامه داد: در زمینه معارف مرتبط با قرآن و اهل بیت(ع)، بانک های اطلاعاتی زیادی در دنیا وجود دارد و می توانیم با استفاده از هوش مصنوعی به سراغ این بانک های اطلاعاتی برویم و از هوش مصنوعی برای استخراج علوم قرآنی در زمینه مسایل روحی و روانی بهره ببریم.

ایمانیه، توسعه عدالت اجتماعی را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که در این همایش به آن پرداخته می شود.

رییس هفتمین همایش بین المللی سیره نبوی(ص) در طب هم با قدردانی از تمامی دست اندرکاران و نهادهای مشارکت کننده در برگزاری این همایش، یکی از مهم ترین آرزوها و آرمان های هر جامعه از جمله ایران را پیشرفت و تاثیرگذاری در علم دانست که یکی از اهداف این همایش نیز تاثیرگذاری و نوآوری در علم با الهام از سیره نبوی(ص) است.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی با بیان اینکه برخی از کشورها از دهه های گذشته، توجه به طب متعالی را آغاز کرده اند، اظهار امیدواری کرد در این همایش بتوانیم این نظریه را به عنوان یک هدف و مطالبه در بین جامعه پزشکی کشور تببین کنیم و تعالی این همایش که منسوب به نام و سیره پیامبر بزرگ اسلام(ص) است را شاهد باشیم.

در ادامه این آیین، دبیر علمی همایش گفت: هفتمین همایش بین المللی سیره نبوی(ص) در طب با دستاوردهای علمی و نیازهای روز نظام سلامت کشور برگزار می‌شود.

محمود نجابت اضافه کرد: امسال، از بین ۱۵۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه، در مجموع ۱۱۹ اثر برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شد؛ همچنین ۵ مقاله برتر که دارای نوآوری بیشتر، رویکرد میان‌رشته‌ای و پتانسیل توسعه پژوهشی بودند برای ارائه شفاهی انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: برنامه علمی این دوره شامل ۸ نشست تخصصی در حوزه‌های «تاریخ طب»، «طب اسلامی»، «اخلاق پزشکی»، «علوم رفتاری» و «مطالعات دین و همچنین ۳ کارگاه آموزشی در زمینه «روش‌شناسی»، «تحلیل داده‌ها» و «مباحث میان‌رشته‌ای» است که با هدف ارتقای مهارت‌های پژوهشی شرکت‌کنندگان طراحی شده‌اند.

نجابت افزود: یکی از نکات قابل توجه این دوره، مشارکت برخی پژوهشگران برجسته بین‌المللی است؛ حضور استادانی از دانشگاه دوک آمریکا و پژوهشگرانی از یونان و لبنان فضای ارزنده‌ای برای گفت‌وگوی علمی، انتقال تجربه و توسعه همکاری‌های مشترک ایجاد کرده است؛ این مشارکت بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت گسترده موضوع سیره نبوی(ص) در ورود به عرصه‌های نوین سلامت و اخلاق پزشکی در سطح جهانی است.

این آیین با حضور اساتید و اندیشمندان حوزه و دانشگاه در سالن شهید آیت الله دستغیب(ره) حرم مطهر احمد بن موسی(ع) برگزار شد.

انتهای پیام/