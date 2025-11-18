خبرگزاری کار ایران
برگزاری مانور نقطه صفر در شرکت توزیع نیروی برق شیراز

مدیربحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از ارتقا آمادگی و تاب آوری شبکه خبر داد و برگزاری مانور دورمیزی نقطه صفر را گامی موثر در این راستا ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر فضل الهی با تشریح این مانور گفت: مانور دورمیزی «نقطه صفر» با رویکرد زلزله فرضی و آسیب به تاسیسات زیربنایی با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی و تقویت تاب‌آوری در برابر شرایط اضطراری به همت کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد.

 وی از حضور مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این مانور خبر داد و افزود: تامین انرژی پایدار برای مشترکان از مهمترین اهداف این مجموعه است.

مدیربحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بیان دداشت: در این مانور، موارد مرتبط با هماهنگی و نحوه مشارکت شرکت در مانور عملیاتی وزارت نیرو در منطقه مرکز و جنوب به همراه مشارکت در مانور تمام‌عیار استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

فضل الهی افزود: طی این نشست، الزامات اجرایی، وظایف و نقش هر یک از واحدهای تخصصی تشریح شد و تصمیمات لازم به منظور اجرای دقیق و اثربخش عملیات ها اتخاذ گردید.

به گفته این مقام مسئول، در مانور دورمیزی نقطه صفر شرکت توزیع نیروی برق شیراز تجهیزات مورد نیاز، نحوه پشتیبانی عملیاتی و فرآیندهای ارتباطی و فرماندهی حادثه مورد ارزیابی و ساماندهی قرار گرفت.

وی  خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این مانور، ایجاد انسجام، افزایش هماهنگی میان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط در سطح استان به همراه اداره کل مدیریت بحران استان فارس است.

مدیربحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: برگزاری مانورها نقش ارزنده ای در ارتقای هوشمندی در مدیریت بار اضطراری، سنجش کارآمدی منابع انسانی و افزایش سطح آمادگی برای مواجهه مطلوب با شرایط بحرانی دارد.

فضل الهی با قدردانی از شرکت کنندگان در این مانور گفت: برگزاری چنین مانورهایی نقش بسزایی در ارتقای سطح تاب‌آوری صنعت برق، سنجش میزان هماهنگی و عملکرد واحدها و افزایش دانش و مهارت کارکنان در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات احتمالی داشته و بستری برای بهبود مستمر نظام مدیریت بحران شرکت فراهم می‌کند.

