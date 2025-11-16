خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول خبرداد؛

دستگیری ۵۰ سارق تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق

دستگیری ۵۰ سارق تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق
کد خبر : 1714741
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: با همکاری موثر دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی در مرکز استان و شهرستان ها، شاهد افزایش کشفیات و برخورد با سارقان تجهیزات شبکه برق هستیم.

به گزارش ایلنا، محمد یاوری افزود:  در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ سارق تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق در حوزه کاری این شرکت شناسایی، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شده اند.

 یاوری با بیان اینکه این نوع سرقت‌ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل اختلال در تأمین برق شهروندان، آسیب به تجهیزات برقی و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شبکه برق می‌شود، خاطر نشان کرد: سرقت تجهیزات برق علاوه بر تحمیل ضررهای سنگین اقتصادی به شرکت های توزیع نیروی برق و اخلال در امر خدمات رسانی به مردم و شهروندان، مشکلات فرهنگی و اجتماعی متعددی در پی دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به حساسیت دستگاه قضایی در موضوع حقوق بیت المال و مجازات‌های قانونی متخلفان اعم از سارقان و خریداران اموال مسروقه، شاهد اقدامات بسیار مناسب و پیشگیرانه در این خصوص هستیم.

یاوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقابله با دستگاه های غیر مجاز رمز ارز اشاره کرد و بیان داشت: با تعامل و همکاری خوب دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و انتظامی استان، از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۲۵ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز دارایی که فاقد مجوزهای قانونی بوده اند و به صورت غیرمجاز از برق استفاده می‌کردند، از ۶۳ مرکز غیر مجاز در سطح شهرستان‌های حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و ضبط شده است.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و کشف دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان فارس با جدیت ادامه دارد، افزود: به منظور سهولت در اخذ گزارش‌های مردمی در این زمینه، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راه‌اندازی شده است که مردم شریف استان فارس به واسطه آن می‌توانند از طریق ارسال پیامک، مراکز غیر مجاز را گزارش کنند و از پاداش ریالی مربوطه، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

 یاوری یادآورشد: در راستای ارتقای ارتباط دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با آحاد مردم  و دریافت اخبار مردمی و گزارشات تخلفات احتمالی، شماره همراه 09912286946 اعلام می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ