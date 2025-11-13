خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فارس زنجیره ارزش محصولات استراتژیک را توسعه می‌دهد

فارس زنجیره ارزش محصولات استراتژیک را توسعه می‌دهد
کد خبر : 1713611
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعامل واقعی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی با بخش معدن، تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی به‌روز، و بازنگری در نحوه تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی توسعه معادن کشور است.

به گزارش ایلنا، ناصر فغفوری  هم‌زمان با هفتمین نمایشگاه ملی خرما و صنایع وابسته و میزملی خرما   در استان بوشهر  بیان کرد: یکی از موضوعات کلیدی در این نشست، تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه نوسازی ناوگان معدنی کشور نیازمند تجهیزات مدرن و کارآمد است.

وی  تصریح کرد: واردات این ماشین‌آلات باید در قالب طرح‌های ساماندهی معادن و حتی بدون انتقال ارز انجام گیرد تا از فشار ارزی بر کشور کاسته و سطح فناوری در بخش معدن ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی معادن از دیگر محورهای مهم است که باید با دقت بررسی شود، زیرا در برخی موارد تعطیلی یا کاهش استخراج ناشی از شرایط خارج از اختیار معدن‌کاران است و نیازمند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و عادلانه می‌باشد.

فغفوری اظهار داشت: هدف از این نشست‌ها، جمع‌بندی میدانی مسائل و انتقال دیدگاه‌های استان‌ها به سطح ملی است تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجرایی انجام شود و مدیران استانی در انجام وظایف خود با چالش‌های کمتری مواجه باشند.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان استان‌های منطقه ۲ گفت:استان‌های این منطقه از ظرفیت‌های مکمل در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت برخوردارند و همکاری میان آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.

کریم مجرب،افزود: برگزاری این نشست هم‌زمان با نمایشگاه ملی خرما و میز ملی خرما، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی، تبادل تجربیات و توسعه صنایع وابسته به محصولات کشاورزی، به‌ویژه خرما، فراهم کرده است.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در عرصه صنعت و کشاورزی اضافه کرد:استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی کشور آمادگی دارد با همکاری استان‌های منطقه ۲، مسیر توسعه زنجیره ارزش محصولات استراتژیک و افزایش صادرات غیرنفتی را هموار کند.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان با بررسی چالش‌ها و مسائل مشترک، بر ارتقای سطح تعاملات بین‌استانی، تقویت صنایع کوچک و متوسط و حمایت از تولیدکنندگان منطقه ، موضوعات رفاهی همکاران، توسعه زیرساخت هایی در صنایع فرآوری خرما با تکنولوژی جدید ، تولیدات کیفی و توسعه صادرات با بسته بندی ها جهت حضور در بازارهای جهانی همچنین پیشنهادهایی برای تسهیل و رفع موانع در حوزه معادن و صنایع معدنی با محوریت بررسی چالش‌های زیرساختی، زیست‌محیطی و فرآیندی بخش معدن و صنایع معدنی، با هدف تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی سامانه کاداستر، رفع موانع تأمین ماشین‌آلات، توسعه واحدهای فرآوری پیشرفته، بهبود دسترسی به سوخت و تسهیلات، تدوین راهکارهای کارآمد برای توسعه اقتصادی پایدار و جلوگیری از خام‌فروشی تاکید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ