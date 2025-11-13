به گزارش ایلنا، ناصر فغفوری هم‌زمان با هفتمین نمایشگاه ملی خرما و صنایع وابسته و میزملی خرما در استان بوشهر بیان کرد: یکی از موضوعات کلیدی در این نشست، تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه نوسازی ناوگان معدنی کشور نیازمند تجهیزات مدرن و کارآمد است.

وی تصریح کرد: واردات این ماشین‌آلات باید در قالب طرح‌های ساماندهی معادن و حتی بدون انتقال ارز انجام گیرد تا از فشار ارزی بر کشور کاسته و سطح فناوری در بخش معدن ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی معادن از دیگر محورهای مهم است که باید با دقت بررسی شود، زیرا در برخی موارد تعطیلی یا کاهش استخراج ناشی از شرایط خارج از اختیار معدن‌کاران است و نیازمند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و عادلانه می‌باشد.

فغفوری اظهار داشت: هدف از این نشست‌ها، جمع‌بندی میدانی مسائل و انتقال دیدگاه‌های استان‌ها به سطح ملی است تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجرایی انجام شود و مدیران استانی در انجام وظایف خود با چالش‌های کمتری مواجه باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان استان‌های منطقه ۲ گفت:استان‌های این منطقه از ظرفیت‌های مکمل در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت برخوردارند و همکاری میان آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا کند.

کریم مجرب،افزود: برگزاری این نشست هم‌زمان با نمایشگاه ملی خرما و میز ملی خرما، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی، تبادل تجربیات و توسعه صنایع وابسته به محصولات کشاورزی، به‌ویژه خرما، فراهم کرده است.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در عرصه صنعت و کشاورزی اضافه کرد:استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی کشور آمادگی دارد با همکاری استان‌های منطقه ۲، مسیر توسعه زنجیره ارزش محصولات استراتژیک و افزایش صادرات غیرنفتی را هموار کند.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان با بررسی چالش‌ها و مسائل مشترک، بر ارتقای سطح تعاملات بین‌استانی، تقویت صنایع کوچک و متوسط و حمایت از تولیدکنندگان منطقه ، موضوعات رفاهی همکاران، توسعه زیرساخت هایی در صنایع فرآوری خرما با تکنولوژی جدید ، تولیدات کیفی و توسعه صادرات با بسته بندی ها جهت حضور در بازارهای جهانی همچنین پیشنهادهایی برای تسهیل و رفع موانع در حوزه معادن و صنایع معدنی با محوریت بررسی چالش‌های زیرساختی، زیست‌محیطی و فرآیندی بخش معدن و صنایع معدنی، با هدف تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی سامانه کاداستر، رفع موانع تأمین ماشین‌آلات، توسعه واحدهای فرآوری پیشرفته، بهبود دسترسی به سوخت و تسهیلات، تدوین راهکارهای کارآمد برای توسعه اقتصادی پایدار و جلوگیری از خام‌فروشی تاکید شد.

