مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛

تثبیت نزدیک به ۱۴ هزار قطعه اراضی کشاورزی فارس در سال جاری

تثبیت نزدیک به ۱۴ هزار قطعه اراضی کشاورزی فارس در سال جاری
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از تثبیت نزدیک به ۱۴ هزار قطعه اراضی کشاورزی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت که اجرای این قانون نقش مهمی در شفافیت مالکیت‌ها و صیانت از حقوق مردم دارد و یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل فراهم سازی زمینه اجرای بهینه آن است.

وی افزود: از مجموع نزدیک به ۷۰ هزار قطعه تثبیت شده در استان، ۱۳ هزار و ۷۴۳ قطعه مربوط به سال جاری است که وسعت آن معادل ۹۳ هزار و ۱۸۹ هکتار می‌باشد.

مدیرکل ثبت فارس تأکید کرد: جایگاه کاداستر در تحقق عدالت اجتماعی، امنیت حقوقی و شفافیت مالکیت‌ها بسیار حیاتی است و با تلاش مضاعف همکاران این مجموعه اهداف تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه دنبال می‌شود.

نخعی بیان داشت: تمرکز مجموعه ثبتی استان بر انجام بهینه فرایندهایی مانند تثبیت قطعات اراضی کشاورزی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ است تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها اجرای قانون به بهترین نحو ممکن تحقق یابد.

 

