مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛
تثبیت نزدیک به ۱۴ هزار قطعه اراضی کشاورزی فارس در سال جاری
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس از تثبیت نزدیک به ۱۴ هزار قطعه اراضی کشاورزی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
وی افزود: از مجموع نزدیک به ۷۰ هزار قطعه تثبیت شده در استان، ۱۳ هزار و ۷۴۳ قطعه مربوط به سال جاری است که وسعت آن معادل ۹۳ هزار و ۱۸۹ هکتار میباشد.
مدیرکل ثبت فارس تأکید کرد: جایگاه کاداستر در تحقق عدالت اجتماعی، امنیت حقوقی و شفافیت مالکیتها بسیار حیاتی است و با تلاش مضاعف همکاران این مجموعه اهداف تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه دنبال میشود.
نخعی بیان داشت: تمرکز مجموعه ثبتی استان بر انجام بهینه فرایندهایی مانند تثبیت قطعات اراضی کشاورزی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ است تا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها اجرای قانون به بهترین نحو ممکن تحقق یابد.