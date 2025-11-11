خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خبرداد؛

صدور بالغ‌ بر ۱۵۶ هزار فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای امسال

کد خبر : 1712783
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس سرعت‌بخشی به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ را همسو با الزامات قانون جامع حد نگار و پیش زمینه اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برشمرد.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به صدور ۱۵۶ هزار و ۷۴۵ فقره سند مالکیت تک برگ از ابتدای سال‌جاری تا کنون در این استانابراز امیدواری نمود با همت مضاعف همکاران ادارات تابعه این‌روند تا پایان سال سیر صعودی داشته باشد.

 وی ابراز داشت: از اسناد مالکیت تک برگ صادره فوق قریب به ۳۹ هزار فقره تبدیلی دفترچه‌ای به تک برگ، بیش از ۷۶ هزار فقره تعویضی تک برگ به تک برگ و بالغ‌بر ۴۱ هزار فقره اسناد اولیه می‌باشد.

مدیرکل ثبت فارس افزود: در جلسات و نشست‌های متعدد با روسای ادارات تابعه ثبتی استان متذکر شده‌ایم ضمن برنامه‌ریزی مدون و همسویی با این اداره کل زمینه انجام مطلوب دستورالعمل‌های سازمانی را فراهم نمایند و صیانت از حقوق ثبتی جامعه را مستلزم اجرای مطلوب فرایند‌ها دانست.

وی تصریح کرد: با‌توجه‌به اینکه استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی موجود همچون تریبون‌های نماز جمعه و ائمه جماعت، بخشداران، فرمانداران و دیگر ابزار اطلاع‌رسانی گامی مهم در آگاهی بخشی به مردم بمنظور پیگیری فرایند تبدیل اسناد مالکیت محسوب می‌شود، بر همین اساس ادارات تابعه ثبتی موظف به پیگیری این برنامه‌ها با هدف تسریع در تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ می‌باشند.

