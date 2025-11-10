در قالب تفاهم نامه انجام گرفت؛
کاشت نهال در حاشیه راهها و پروژههای مسکونی فارس
در راستای اجرای طرح مردمی «کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور»، تفاهمنامه همکاری مشترک میان ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس امضا شد که در آن کاشت نهال و ایجاد فضای سبز در نقاط مختلفی نظیر حاشیه راهها و جادهها و پروژههای نهضت ملی مسکن قید شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس امروز دوشنبه، ۱۹ آبان در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس اظهار کرد: این همکاری گامی مؤثر در توسعه پایدار، افزایش پوشش گیاهی، حفاظت از منابع آب و خاک و ارتقای سرانه فضای سبز استان است.
محمدمهدی عبدالهی افزود: ادارهکل راه و شهرسازی فارس در محدودههای تحت اختیار خود از جمله حاشیه راهها، پروژههای نهضت ملی مسکن، طرحهای بازآفرینی شهری و سایر اراضی مناسب، زمینه اجرای طرح کاشت نهال را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: همزمان با آمادهسازی پروژههای نهضت ملی مسکن، طرح کاشت درخت و توسعه فضای سبز در این پروژهها نیز اجرا خواهد شد. در حاشیه راهها و جادهها ضمن رعایت ایمنی، ایجاد فضای سبز به گونهای انجام میشود که رانندگان آرامش بیشتری داشته باشند و خطرات کاهش یابد.
عبدالهی تأکید کرد: افزایش فضای سبز نه تنها کیفیت پروژهها را ارتقا میدهد، بلکه ارزش مسکن در مناطق پیرامون آن را بالا برده و محیط زندگی برای مردم دلپذیرتر میشود.
وی با بیان اینکه تفاهمنامه شامل هشت ماده و چندین بند اجرایی است که وظایف، تعهدات، محورهای همکاری، نحوه نظارت و گزارشدهی طرفین را مشخص میکند، گفت: طبق مفاد تفاهمنامه، تمامی اقدامات در چهار سال آینده با همکاری و هماهنگی مستمر دو دستگاه اجرایی انجام خواهد شد و در صورت توافق، امکان تمدید آن نیز وجود دارد.
عبدالهی به اهداف مهم این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه کاشت یک میلیارد نهال در کشور، توسعه فضای سبز با حفظ منابع آب و خاک و افزایش پوشش گیاهی، ارتقای مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست، ایجاد عزم ملی برای احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی پایدار در استان از جمله اهداف این تفاهمنامه هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در پایان یادآور شد: این اقدام، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و صیانت از سرمایههای سبز استان فارس به شمار میرود.