معاون استاندار فارس تاکید کرد؛
پایش محیط کسبوکار فارس باید جامع و همهجانبه باشد
تغییرات مدیریتی در استان با رویکرد کارآمدی دنبال میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تاکید کرد: پایش محیط کسبوکار باید با نگاهی جامع صورت گیرد تا همه سیمای اقتصادی استان در آن دیده شود.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی گفت: پایش محیط کسبوکار مستند به قانون بهبود فضای کسبوکار است که در گذشته توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام میشد و چند سالی است این وظیفه به اتاق بازرگانی محول شده است.
گودرزی ادامه داد: اگر قرار است ارزیابی دقیقی داشته باشیم باید فعالان اقتصادی همه بخشها از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری در این ارزیابی لحاظ شوند. اگر پایش تنها بر اساس فعالیتهای حوزه اتاق بازرگانی انجام شود، جامع نخواهد بود. پایش جامع باید تمام بخشهای اقتصادی استان را در بر گیرد.
وی تصریح کرد: براساس دادهها و کدهای موجود، فارس از نظر صدور مجوزهای سرمایهگذاری رتبه نخست کشور را دارد. این آمار از سوی سازمانهای ملی متولی تأیید شده است. وقتی استانی در صدور مجوز رتبه اول را دارد یعنی متقاضی و طالب سرمایهگذاری وجود دارد و این نشان از وجود محیطی مطلوب دارد، هرچند ممکن است نارساییهایی نیز وجود داشته باشد.
گودرزی بیان کرد: از اتاق بازرگانی خواستهایم جامعه آماری خود را در اختیار ما قرار دهد تا مشخص شود فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف چه دغدغهها و مشکلاتی دارند. بر اساس یادداشتهایی که از فعالان اقتصادی دریافت کردهایم، مشکلات و معضلات آنان مشخص است و باید بر اساس اطلاعات دقیق تحلیل شود تا اگر اطلاعرسانی انجام میدهیم، مبتنی بر دادههای واقعی و درست باشد.
وی با تأکید بر لزوم دقت در اطلاعرسانی گفت: دشمن همواره مترصد است تا حتی اگر مسئلهای وجود نداشته باشد، آن را جعل کرده و با تحریف واقعیت، در فضای رسانهای منتشر کند تا ناامیدی در مردم ایجاد شود. ما باید مراقب باشیم تا انتشار اطلاعات ناقص یا نادرست موجب دوگانگی، بیثباتی و ناامیدی در جامعه نشود. اطلاعرسانی حرفهای، مستند و دقیق از الزامات امروز است.
معاون استاندار فارس گفت: اگر در بررسیها مشخص شود پایش موجود جامع نیست، کمک خواهیم کرد تا از این پس پایش جامعتری انجام شود؛ شفافسازی اقتصاد و اطلاعرسانی به مردم درباره وضعیت واقعی اقتصاد استان ضروری است، اما باید همه بخشهای اقتصادی را شامل شود نه فقط بخشی از آن.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: مکاتبات لازم با دستگاههای مختلف انجام شده تا آمارها و اطلاعات مربوطه برای بررسی نهایی ارائه شود و جمعبندی آن در نشست بعدی اعلام خواهد شد.
گودرزی با تأکید بر اهمیت سنجش واقعبینانه شاخصهای اقتصادی گفت: هیچ اشکالی ندارد که خود استانها با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و دادههای واقعی، شاخصهای اقتصادی خود را بهصورت مستقل و دقیق ارزیابی کنند.قانون نیز اجازه داده است استانها با تکیه بر توان کارشناسی خود، وضعیت اقتصادیشان را بر اساس شاخصهای مشخص بررسی کنند تا تحلیلها و تصمیمگیریها مبتنی بر واقعیات میدانی باشد.
به گفته وی، گاهی برخی نتایج در ارزیابیهای ملی ارائه میشود که اگرچه غیرمستقیم به استانها مربوط است، اما دقیقاً بازتابدهنده وضعیت بومی آنها نیست؛ بنابراین، پایش محلی شاخصها میتواند به شفافتر شدن فضای تصمیمسازی کمک کند.
گودرزی اظهار داشت: گاهی ممکن است اطلاعات برخی استانها بهموقع ارسال نشود و در گزارشهای ملی لحاظ نگردد، اما این امر به معنای نبود عملکرد یا اطلاع از وضعیت اقتصادی آن استان نیست. وی افزود: تحلیل اقتصادی هر منطقه باید با در نظر گرفتن مجموعه عوامل مؤثر صورت گیرد، زیرا اقتصاد متکی بر زنجیرهای از متغیرهای بههمپیوسته است.
تغییرات مدیریتی در فارس با رویکرد کارآمدی دنبال میشود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدگاه برخی کارشناسان و رسانهها مبنی بر تأثیر تغییرات مدیریتی بر شاخصهای اقتصادی گفت: این نگاه قابل بررسی است و بخشی از چالشهای اقتصادی ممکن است ناشی از عدم استقرار کامل تیمهای مدیریتی جدید در دولت چهاردهم باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: هرچند در برخی شرکتها و دستگاهها هنوز تغییرات کامل صورت نگرفته، اما این مسئله به معنای بلاتکلیفی مدیریتی نیست؛ فرآیند انتصابات با رویکرد کارآمدی در حال انجام است و تغییرات در بخشهای مختلف اقتصادی نیز تقریباً نهایی شده است. تنها در چند حوزه محدود، جابهجاییها در دست اقدام است.
گودرزی با اشاره به رویکرد استاندار فارس گفت: دکتر امیری بر شاخص کارآمدی در مدیریت تأکید دارند؛ مدیری که کارآمد نباشد، به هدف مورد انتظار نخواهد رسید. حتی اگر مدیری در چارچوب گفتمان دولت منصوب شده باشد، اما نتواند عملکرد مطلوبی ارائه دهد، در صورت لزوم پس از چند ماه جایگزین خواهد شد.
وی تصریح کرد: استمرار فعالیت مدیران فعلی به معنای تأیید عملکرد آنهاست؛ کسانی که کار خود را بهدرستی انجام میدهند، به کارشان ادامه میدهند و سایر موارد نیز در فرآیند تغییر قرار دارند. هدف اصلی دولت در استان، حرکت بر مبنای گفتمان کارآمدی و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم است.
نقش رسانه در انعکاس واقعبینانه اقدامات اقتصادی فارس برجسته است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت حضور و نقش رسانهها در بیان واقعیتهای میدانی استان گفت: رسانهها در کنار انتقاد، باید نقاط قوت عملکرد دستگاهها را نیز برجسته کنند تا تصویر کامل و درستی از وضعیت استان در ذهن مردم شکل گیرد.
گودرزی اظهار داشت: در برخی موارد، ضعفهایی در نحوه برگزاری برنامهها و نشستها وجود دارد که خود ما نیز به آن معترض و منتقد هستیم. ممکن است در برخی موارد با تدبیر بهتر میشد شرایط مناسبتری فراهم کرد، اما گاهی بهدلیل تراکم برنامهها و مأموریتها، برخی تصمیمها ناگزیر بوده است. بهعنوان مثال، در یکی از نشستها، مکان برگزاری در شأن استان نبود و ما نیز این موضوع را میپذیریم و تلاش میکنیم چنین مواردی تکرار نشود.
وی در ادامه به موضوع سفرهای خارجی و مأموریتهای رسمی اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی معمولاً سعی میکنیم هزینهها را تا حد امکان کاهش دهیم.با این حال، سفرهای خارجی بهدلیل ماهیت اداری و تشریفاتی خود، مستلزم برخی هزینههاست که در قالب مأموریت تعریف میشود. در این زمینه، هماهنگی با سفارتخانهها نیز انجام میگیرد، اما گاهی سفارتها مسیر اطلاعرسانی مستقل خود را دارند و این مسئله باعث میشود از ظرفیت روابط عمومی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد بهدرستی استفاده نشود.
معاون استاندار فارس تصریح کرد: هدف ما این است که در مأموریتهای بینالمللی، اطلاعرسانی از طریق روابط عمومی رسمی کشور صورت گیرد تا تلاشها و دستاوردهای استان بهصورت شفاف و مستند منعکس شود.
فعالسازی واحدهای راکد و جذب سرمایهگذار در اولویت اقتصادی فارس است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: برای توسعه اقتصادی استان، فعالسازی واحدهای راکد، تأمین مالی جدید از مسیر بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاران مولد در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، یکی از بخشهای مهم، واحدهای کوچک راکد هستند که با سرمایهای کمتر از ١٠ تا ٤٠میلیارد تومان میتوانند به چرخه تولید بازگردند. در حال حاضر ۱۵۴ واحد کوچک و متوسط در استان نیازمند احیا هستند.
معاون استاندار فارس افزود: بخشی از واحدهای صنعتی فعال استان نیز در معرض خطر رکود قرار دارند، زیرا در حال تولید با کمتر از ظرفیت واقعی خود هستند. این واحدها بهطور مستمر رصد میشوند تا با شناسایی مشکلات، از جمله تأمین برق، از افت تولید آنها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در گروه بعدی، واحدهایی قرار دارند که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند اما به بهرهبرداری نرسیدهاند. با توجه به اینکه بخش عمده سرمایه این طرحها از محل تسهیلات دولتی و ارزی تأمین شده، باید به سرعت تعیین تکلیف شوند و سرمایههای مردم به مدار تولید بازگردند.
گودرزی گفت: واحدهای با پیشرفت فیزیکی اندک نیز باید با تسهیلات توسعهای و نه صرفاً سرمایه در گردش، به مرحله بهرهبرداری برسند. در حال حاضر روزی نیست که در زمینه تسهیلات اشتغالزایی و تأمین مالی جلساتی برگزار نشود.
باید با روشهای جدید تأمین مالی، سهم بازار سرمایه را در پروژههای اقتصادی افزایش دهیم
معاون اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: بیش از ٩٠درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و این انحصار باید شکسته شود. نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه بالاست و باید با روشهای جدید تأمین مالی، سهم بازار سرمایه را در پروژههای اقتصادی افزایش دهیم تا وابستگی به بانکها کاهش یابد.
گودرزی خاطرنشان کرد: در حوزههای خرد و کشاورزی نیز تأکید ما بر حمایت از طرحهای کوچک و اشتغالزا است. وی با اشاره به کارخانه آیتیآی گفت: آیتیآی یکی از غصههای بزرگ استان است. ما به دنبال اجرای مزایدهای جذاب و منطقی هستیم تا سرمایهگذاران بتوانند در هر قالبی که موجب اشتغال و تولید شود، از این ظرفیت استفاده کنند. شرط ما فقط این است که سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا باشد، چه در همان مکان و چه در قالب فعالیتی مکمل.
وی در ادامه افزود: کارخانه آزمایش نیز در وضعیت خاصی قرار دارد و موضوعات مربوط به تعیین تکلیف آن در حال پیگیری است. در زمینه شهرکهای صنعتی نیز به دنبال ایجاد شهرکهای تخصصی هستیم.
معاون استاندار گفت: هماکنون شهرک صنعتی جدیدی در دست پیگیری است و مقدمات شهرک صنایع دستی و گردشگری نیز انجام شده است. هدف دولت در این حوزه توسعه بیرویه نیست، بلکه بهینهسازی و بهرهوری از شهرکهای موجود است.
وی با اشاره به وجود ۷۴ شهرک صنعتی در فارس بیان کرد: در برخی نقاط، بدون در نظر گرفتن مسیر دسترسی، تأمین آب و سایر زیرساختها، شهرکهایی ایجاد شده که هزینههای سنگینی را بر دوش شرکت شهرکهای صنعتی گذاشته است. ما اکنون تمرکز خود را بر نگهداشت و بهینهسازی واحدهای موجود گذاشتهایم.
گودرزی با بیان اینکه برخی مناطق از نظر اقتصادی صرفه لازم برای استقرار صنعت را ندارند، افزود: اقتصاد با فشار سیاسی یا دستوری پیش نمیرود؛ فعالیت اقتصادی باید توان خوداتکایی و بازدهی اقتصادی داشته باشد. اگر قرار باشد واحدی فقط با حمایت بماند، نمیتوان آن را پایدار دانست.
وی ریسک سرمایهگذاری را بالا دانست و گفت: برای عبور از شرایط کنونی، بستههای جدید سرمایهگذاری و مشوقهایی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفتهایم. یکی از گامهای مؤثر، رشد بیش از ۳۰۰ درصدی مجوزهای بینام در فارس است. این اقدام موجب میشود سرمایهگذار بدون مراجعه به ادارات مختلف، فعالیت خود را آغاز کند.
گودرزی توضیح داد: البته برخی از مجوزهای بینام در صورت نبود متقاضی باید مجدداً ارزیابی و بازنگری شوند، اما هدف این است که فرآیند شروع کار برای سرمایهگذار تسهیل شود. علاوه بر این، فرصتهای سرمایهگذاری استان به زبان فارسی و انگلیسی آماده و منتشر شده تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بتوانند از آنها استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز رویداد اکسپو فارس، گفت: برگزاری این نمایشگاه بزرگ نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز دستاوردی ارزشمند بود و نشان داد که شیراز توان برگزاری رویدادهای بزرگ اقتصادی و بینالمللی را دارد.
مسعود گودرزی اظهار کرد: نظم، استقبال و کیفیت برگزاری اکسپو فارس در مقایسه با سایر استانها مثالزدنی بود. این رویداد که پس از دو دهه انتظار و در شرایطی خاص برگزار شد، با پیگیریهای مداوم استاندار فارس به ثمر نشست؛اگر اهتمام و دغدغه مدیریت ارشد استان نبود، شاید این نمایشگاه همچنان بر زمین میماند.
وی افزود: برگزاری اکسپو در چنین سطحی و با وجود تشکیکها و تردیدهای اولیه، نشان داد که فارس میتواند در برگزاری اجلاسها و رویدادهای ملی پیشگام باشد. پس از این نمایشگاه، درخواستهای متعددی از سوی هیئتهای خارجی و فعالان بخش خصوصی برای همکاری با فارس در حوزههای مختلف از جمله انرژی مطرح شد که پیگیری آنها همچنان ادامه دارد.
گودرزی گفت: علاوه بر هیئتهای خارجی، هیئتهایی از صنایع خارج از استان نیز در اکسپو حضور داشتند و اعلام آمادگی کردند تا برای سرمایهگذاری در فارس اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد این ارتباطها به سرمایهگذاریهای واقعی و ماندگار در استان منجر شود.