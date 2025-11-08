به گزارش ایلنا، احمد واحدیان ابوترابی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه تمام بنزین عرضه‌شده از یک منبع پالایشگاهی و یک انبار بارگیری می‌شود، افزود: کیفیت سوخت در همه‌جایگاه‌های سطح شهر شیراز یکسان است و اظهارنظر‌های متفاوت در این زمینه، صرفا جنبه تبلیغاتی یا نوعی بازارگرمی دارد.

وی ادامه داد: روزانه ۹٫۲ میلیون لیتر بنزین معمولی و یورو در استان توزیع می‌شود که از این میزان، به‌طور متوسط ۹۰۰ هزار لیتر بنزین یورو است؛ در کلان‌شهر شیراز نیز روزانه یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر بنزین یورو توزیع می‌شود که از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس گفت: در حال حاضر ۳۶ جایگاه در شهر شیراز بنزین یورو توزیع می‌کنند که ممکن است به دلیل کاهش تولید در پالایشگاه شیراز، تعداد جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین یورو کاهش یابد.

واحدیان ابوترابی افزود: برای توزیع سوخت در سطح استان، ۳۳۵ جایگاه عرضه فعال است که از این تعداد، ۲۶۴ جایگاه به‌صورت هم‌زمان بنزین و نفت‌گاز عرضه می‌کنند و ۷۱ جایگاه اختصاصی بنزین توزیع دارند. اغلب این جایگاه‌ها درون شهر‌ها واقع شده‌اند. در مناطق روستایی نیز ۴۵۹ فروشندگی روستایی فعال هستند که بنزین، نفت‌گاز و نفت سفید توزیع می‌کنند.

هیچ‌گونه کمبود سوخت در سطح شهر‌ها وجود ندارد

واحدیان ابوترابی با اشاره به اینکه دامنه فعالیت ما به‌صورت ۲۴ ساعته در ۳۶۵ روز سال، بدون وقفه است تاکید کرد: مراجعه به مجاری عرضه نشان می‌دهد هیچ‌گونه کمبود سوخت در سطح شهر‌ها وجود ندارد و این حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران رسمی و غیررسمی، پیمانکاران، مسئولان جایگاه‌ها و نیرو‌های مستقر در جایگاه‌های عرضه است.

وی با اشاره به آمار مصرف‌کنندگان سوخت در استان فارس گفت: در سطح استان، ۱۸۱۴ مصرف‌کننده عمده داریم که سوخت بالای ٦ هزار لیتر دریافت می‌کنند و قرارداد رسمی دارند؛ همچنین ۶۷ هزار مصرف‌کننده جزء نیز فعال هستند که کمتر از ٦ هزار لیتر سوخت ماهانه مصرف می‌کنند.

واحدیان ابوترابی خاطرنشان کرد: در سطح استان ۱۳۳ جایگاه CNG فعال است که گاز فشرده را بین خودرو‌ها توزیع می‌کند؛ همچنین ۱۳ تاسیسات توزیع گاز مایع شرکتی و ۳۷ تاسیسات زیرمجموعه در قالب پرکنی‌های مردمی فعالیت دارند. این تاسیسات طرف قرارداد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هستند و بر اساس سهمیه تعیین‌شده، گاز مایع را از انبار‌ها دریافت و بین خانوار‌ها و صنایع توزیع می‌کنند.

وی در‌خصوص زیرساخت‌های شرکت گفت: در سطح استان سه تاسیسات ذخیره‌سازی اصلی داریم که ظرفیت ذخیره‌سازی آنها ۱۷۴ میلیون لیتر است. با رفع مشکلات فنی در ماه‌های گذشته، طی دو ماه اخیر ۳۰ میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی اضافه شده است که باعث افزایش تاب‌آوری سوخت استان تا چهار روز شده است.

واحدیان ابوترابی ادامه داد: در بخش نفت‌گاز، روزانه ۶٫۲ میلیون لیتر سوخت غیرنیروگاهی در سطح استان توزیع می‌شود که حدود ۶۰ درصد آن مربوط به مجاری عرضه و بخش حمل‌ونقل است. از این مقدار، حدود ۸۵۰ هزار لیتر نفت‌گاز یورو در جاده‌های اصلی و مسیر‌های مواصلاتی توزیع می‌شود. همچنین روزانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها و ۳۲۵ هزار لیتر نفت کوره به صنایع بزرگ مانند کارخانجات سیمان اختصاص می‌یابد.

سرپرست شرکت پخش فارس اضافه کرد: در بخش نفت سفید نیز روزانه ۱۰ میلیون لیتر توزیع انجام می‌شود که عمدتا مربوط به مناطق کوهستانی و روستا‌های فاقد گاز طبیعی است. علاوه بر آن، روزانه ۱۵۶ تن گاز مایع به‌صورت سیلندری برای خانوار‌ها و صنایع در سطح استان توزیع می‌شود.

واحدیان ابوترابی گفت: به‌طور میانگین روزانه ۱۷٫۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی مایع در سطح استان فارس توزیع می‌شود و این‌روند بدون هیچ‌گونه وقفه در تمام روز‌های سال ادامه‌دارد.

بنزین سوپر در کشور فعلا توزیع نمی‌شود

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، با اشاره به تفاوت بنزین معمولی و بنزین سوپر، گفت: در حال حاضر بنزین سوپر در کشور توزیع نمی‌شود. بنزین‌هایی که در جایگاه‌ها عرضه می‌شوند از نظر کیفیت متفاوت از بنزین سوپر هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر وضعیت ذخیره‌سازی سوخت در استان بسیار مطلوب است و نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد١/٢ برابری، ۹۳ درصد افزایش ذخیره‌سازی در ٧‌ماهه گذشته داشته‌ایم.

فروش اجباری مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های بنزین غیرقانونی است

واحدیان ابوترابی در پاسخ به پرسشی درباره فروش اجباری مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های بنزین شیراز که با وجود اعلام غیرقانونی بودن، همچنان ادامه‌دارد، گفت: همان‌طور که بارها از طریق اطلاعیه‌های رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام‌شده، بنزینی که در کشور توزیع می‌شود نیازی به افزودنی یا مکمل ندارد. هیچ دستورالعملی برای توزیع مکمل سوخت در جایگاه‌ها وجود ندارد و این اقدام غیرقانونی است. در صورت مشاهده فروش اجباری مکمل‌ها، مردم می‌توانند موضوع را گزارش دهند تا با جایگاه مربوطه برخورد شود.

وی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه مشکل یا شکایت خود درباره جایگاه‌ها را از طریق سامانه ۰۹۶۳۷ ثبت کنند تا همکاران ما موضوع را بررسی و پیگیری کنند.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس درباره وضعیت انتقال سوخت، قاچاق فرآورده‌ها و استفاده از کارت سوخت در استان فارس توضیح داد و گفت: در حال حاضر، انتقال فرآورده‌های نفتی در استان فارس از طریق خودرو‌های نفتکش انجام می‌شود.

وی افزود: با‌توجه‌به موقعیت جغرافیایی استان فارس، تنها پالایشگاه تولیدکننده فرآورده در این استان پالایشگاه شیراز است و میزان تولید آن در حال حاضر به وسیله خرید داخلی تامین می‌شود. پروژه خط لوله پارس که سال‌ها بلاتکلیف بود، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان استانی و شرکت ملی پخش، تفاهم‌نامه و قراردادش نهایی و پیمانکار آن مشخص شده است.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فارس با بیان اینکه فارس بخشی از شبکه سراسری توزیع سوخت کشور است، گفت: ما فقط از ناوگان بومی استان استفاده نمی‌کنیم. در مواقع خاص، نفتکش‌های استان‌های دیگر نیز به کمک می‌آیند.

وی درباره قاچاق سوخت اظهار داشت: خوشبختانه در استان فارس، تمام سوخت در مجاری رسمی عرضه و صرفا با کارت شخصی خودرو توزیع می‌شود. هیچ‌گونه استفاده‌ای از کارت اضطراری خارج از ضوابط صورت نمی‌گیرد. در صورت مشاهده واگذاری کارت سوخت به دیگران یا تخلف جایگاه‌ها، طبق مقررات برخورد می‌شود.

واحدیان ابوترابی افزود: قاچاق سوخت به‌صورت سازمان‌یافته در استان وجود ندارد و موارد معدود مربوط به انحراف‌های خرد است که در‌نهایت در نقاط مرزی توسط باند‌ها جمع‌آوری می‌شود. حدود ۶۰ درصد از نفت و گاز توزیعی در استان مربوط به بخش حمل‌ونقل است که مستقیما در باک خودرو‌ها تزریق می‌شود و امکان نظارت فیزیکی پس از خروج از جایگاه وجود ندارد. همچنین توزیع نفت و گاز در ظروف در استان ممنوع است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی، ۳۶ هزار دستگاه تراکتور فعال هستند که مدیریت سوخت آن‌ها برعهده جهاد کشاورزی است

رشد ۴۶ درصدی کشفیات قاچاق سوخت

او با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با قاچاقچیان سوخت گفت: در سال ۱۴۰۴، یک میلیون و ۶۷۶ هزار لیتر سوخت قاچاق مکشوفه از سوی نیرو‌های انتظامی به انبار‌های نفت استان تحویل داده شده که شامل یک میلیون و ۵۰۱ هزار لیتر نفت‌گاز، ۱۰۰ هزار لیتر نفت سفید و ۴۳ هزار لیتر بنزین بوده است. میزان کشفیات سوخت مکشوفه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته است.

واحدیان ابوترابی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از کارت سوخت و میزان توزیع بنزین گفت: توزیع بنزین در استان فارس از دو طریق انجام می‌شود؛ کارت شخصی خودرو و کارت اضطراری جایگاه‌ها. در حال حاضر ۵۶ درصد از بنزین استان از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها عرضه می‌شود که نسبت به میانگین کشوری رقم بالایی است؛ ۴۶ درصد باقی‌مانده نیز با کارت شخصی انجام می‌گیرد.

وی افزود: براساس آمار دقیق سامانه هوشمند سوخت، حدود ۴۹ درصد از بنزین استان با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و ۵۱ درصد با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. در استان فارس، همچنان هدف‌گذاری ما رسیدن به شاخص کشوری است که طبق مصوبه، باید بیش از ۹۰ درصد توزیع بنزین با کارت شخصی انجام شود.

دو سوم نیاز بنزین فارس از استان‌های هم‌جوار است

وی در پاسخ به پرسشی درباره مبادی تامین بنزین استان فارس توضیح داد: یک‌سوم بنزین مورد نیاز استان از پالایشگاه شیراز تامین می‌شود و دو سوم دیگر از استان‌های هم‌جوار شامل هرمزگان، اصفهان و در برخی موارد کرمان وارد استان می‌شود. انتخاب مبادی تامین بر اساس ملاحظات اقتصادی، هزینه حمل و ذخیره‌سازی انجام می‌شود و سوخت از مسیر‌های دارای صرفه اقتصادی بیشتر تامین خواهد شد.

واحدیان ابوترابی درباره آمار مصرف سوخت در فارس گفت: در هفت‌ماهه نخست سال‌جاری، یک میلیارد و ۹۷۱ هزار لیتر بنزین در استان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. این میزان رشد از متوسط مصرف کشوری نیز بالا‌تر است.

وی درباره طرح انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خطوط ریلی به شیراز نیز گفت: این طرح در حد ایده مطرح‌شده و اجرای آن منوط به بررسی توجیه اقتصادی و عملیاتی است. در حال حاضر با تکمیل پروژه خط لوله پارس، نیاز استان در حوزه انتقال فرآورده‌ها برطرف خواهد شد. محدودیت تاسیسات بارگیری مخازن در نقاط جنوبی کشور موجب می‌شود که انتقال از طریق خط لوله نسبت به حمل جاده‌ای از نظر هزینه مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد، اما اجرای طرح ریلی در اولویت فعلی شرکت ملی پخش نیست.

واحدیان ابوترابی با اشاره به اینکه افزون‌بر‌این، ۶۰ متقاضی جدید برای احداث جایگاه ثبت‌نام کرده‌اند که پس از طی مراحل قانونی و تایید کارشناسی مجوز دریافت خواهند کرد؛ تاکید کرد: صدور مجوز احداث جایگاه بر اساس ضوابط سامانه صدور مجوز‌ها و بررسی کارشناسی انجام می‌شود. در برخی نقاط ممکن است با احداث جایگاه جدید موافقت نشود، زیرا فاصله میان دو جایگاه می‌تواند بر درآمد آن‌ها تاثیر بگذارد.

عرضه روزانه ۸۳ هزار لیتر سوخت هوایی در سه فرودگاه استان

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی استان، گفت: میزان مصرف سوخت در سال‌های گذشته به گونه‌ای نبوده که توجیه اقتصادی برای ایجاد خط لوله انتقال فرآورده‌ها از مبادی تامین تا انبار‌های فارس وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: در حوزه سوخت‌رسانی هوایی اقدام‌های مهمی در ماه‌های اخیر انجام شده است؛ با‌توجه‌به مشکلات چندین‌ساله فرودگاه لامرد در زمینه سوخت‌گیری، تعمیرات اساسی مخازن این فرودگاه با هزینه‌ای بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون تومان انجام و مجددا به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته واحدیان ابوترابی، به‌طور میانگین روزانه ۸۳ هزار لیتر سوخت هوایی در سه فرودگاه استان فارس عرضه می‌شود که نسبت به سال گذشته روندی پایدار و مطلوب داشته است.

